«Наполи» не хочет включения Шкриньяра в сделку по продаже Хвичи и рассматривает только аренду защитника «ПСЖ». Приоритет неаполитанцев – Данило из «Юве»

«Наполи» не намерен включать игроков в сделку по продаже Хвичи Кварацхелии.

Несмотря на интерес «ПСЖ » к вингеру неаполитанцев, «Наполи» не хочет, чтобы в сделку был включен защитник парижан Милан Шкриньяр . «Наполи » интересуется словаком, но только в формате отдельной аренды.

В то же время приоритетной целью «Наполи» для усиления центра защиты остается Данило из «Ювентуса », который начал переговоры с туринским клубом о расторжении контракта. После этого бразилец сможет подписать соглашение с «Наполи» на 1,5 года.