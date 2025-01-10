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  • «Наполи» не хочет включения Шкриньяра в сделку по продаже Хвичи и рассматривает только аренду защитника «ПСЖ». Приоритет неаполитанцев – Данило из «Юве»
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«Наполи» не хочет включения Шкриньяра в сделку по продаже Хвичи и рассматривает только аренду защитника «ПСЖ». Приоритет неаполитанцев – Данило из «Юве»

«Наполи» не намерен включать игроков в сделку по продаже Хвичи Кварацхелии.

Несмотря на интерес «ПСЖ» к вингеру неаполитанцев, «Наполи» не хочет, чтобы в сделку был включен защитник парижан Милан Шкриньяр. «Наполи» интересуется словаком, но только в формате отдельной аренды.

В то же время приоритетной целью «Наполи» для усиления центра защиты остается Данило из «Ювентуса», который начал переговоры с туринским клубом о расторжении контракта. После этого бразилец сможет подписать соглашение с «Наполи» на 1,5 года.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sport
logoНаполи
logoЮвентус
logoМилан Шкриньяр
logoПСЖ
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoлига 1 Франция
logoХвича Кварацхелия
logoДанило
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