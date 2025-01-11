«ПСЖ» может купить Хвичу за 65-70 млн евро, контракт с зарплатой в 7-7,5 млн евро согласован еще летом. Парижане хотят опередить «МЮ» и поскорее задействовать вингера
«ПСЖ» может купить Хвичу Кварацхелию дешевле, чем ожидалось.
Ранее предполагалось, что «Наполи» получит за вингера 80 млн евро.
Согласно данным L’Equipe, трансфер может состояться за 65 или 70 млн евро. Некоторые источники даже утверждают, что принципиальное соглашение «не за горами», а грузинский игрок может прибыть во Францию в начале недели.
«ПСЖ» хочет поскорее задействовать Кварацхелию на поле, а заодно опередить английские клубы в борьбе за футболиста. В частности, речь идет о «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что контракт с Хвичей был согласован еще летом, игроку обещаны от 7 до 7,5 млн евро в год после вычета налогов. Необходимости в дополнительных переговорах с ним нет.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
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