  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» может купить Хвичу за 65-70 млн евро, контракт с зарплатой в 7-7,5 млн евро согласован еще летом. Парижане хотят опередить «МЮ» и поскорее задействовать вингера
15

«ПСЖ» может купить Хвичу за 65-70 млн евро, контракт с зарплатой в 7-7,5 млн евро согласован еще летом. Парижане хотят опередить «МЮ» и поскорее задействовать вингера

«ПСЖ» может купить Хвичу Кварацхелию дешевле, чем ожидалось.

Ранее предполагалось, что «Наполи» получит за вингера 80 млн евро.

Согласно данным L’Equipe, трансфер может состояться за 65 или 70 млн евро. Некоторые источники даже утверждают, что принципиальное соглашение «не за горами», а грузинский игрок может прибыть во Францию в начале недели.

«ПСЖ» хочет поскорее задействовать Кварацхелию на поле, а заодно опередить английские клубы в борьбе за футболиста. В частности, речь идет о «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что контракт с Хвичей был согласован еще летом, игроку обещаны от 7 до 7,5 млн евро в год после вычета налогов. Необходимости в дополнительных переговорах с ним нет.

Хвича хочет уйти из «Наполи» – подтвердил Конте. Претендуют «ПСЖ» и «Ливерпуль»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
logoХвича Кварацхелия
logoпремьер-лига Англия
logoлига 1 Франция
logoМанчестер Юнайтед
logoсерия А Италия
logoПСЖ
logoНаполи
возможные трансферы
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«ПСЖ» и Хвича согласовали контракт на 5 лет – зарплата грузина вырастет в 4-5 раз. Переговоры с «Наполи» продолжаются
58сегодня, 14:43
Конте о Хвиче: «Он попросил «Наполи» продать его. Я расстроен, это как гром среди ясного неба. Надеялся убедить его в качестве проекта – не удалось»
57сегодня, 13:59
«Наполи» не хочет включения Шкриньяра в сделку по продаже Хвичи и рассматривает только аренду защитника «ПСЖ». Приоритет неаполитанцев – Данило из «Юве»
3вчера, 14:59
Рекомендуем
Главные новости
Мотту и Ваноли удалили после стычки у скамеек «Ювентуса» и «Торино». Она началась из-за падения Карамо перед штрафной «бьянконери»
512 минут назадФото
«Барселона» показала CSD, что вовремя направила документы о соответствии ФФП и регистрации Ольмо и Виктора. Ла Лига заявляла, что «блауграна» не успела. Совет по спорту будет разбираться
114 минут назад
Педри о возможном бойкоте сборной Испании из-за Ольмо: «Это ложь, в которую, надеюсь, никто не поверил. Я пытался утешить Дани, они с Виктором оказались в сложной ситуации»
726 минут назад
Кубок Англии. 3-й раунд. «Ливерпуль» разгромил «Аккрингтон», «Челси» забил 5 голов «Моркэму», «Ман Сити» против «Солфорд Сити»
8758 минут назадLive
Лапорта о регистрации Ольмо и Виктора: «Барселона» могла бы избежать этой ситуации, если бы правила были корректно применены. К счастью, противоречия разрешены, игроки доступны»
20сегодня, 17:34
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Боруссии» Менхенгладбах, «Айнтрахт» победил «Санкт-Паули»
34сегодня, 17:30Live
Хусанов пройдет медосмотр в «Ман Сити» в начале недели. Защитника покупают за рекордные для «Ланса» 50 млн евро с учетом бонусов
42сегодня, 17:24
«Зенит» не будет бороться со «Спартаком» за Илича. Петербуржцы интересовались хавбеком «Торино» летом (Metaratings)
21сегодня, 17:14
«Ленивый, жирный, уродливый». Шченсны описал Левандовского в трех словах
24сегодня, 17:05
Фигу осудил расходы властей Испании на мероприятия в честь 50-летия со дня смерти диктатора Франко: «Жаль, эти средства пойдут не пострадавшим от наводнений. Главная проблема – живые, а не мертвые»
46сегодня, 17:05
Ко всем новостям
Последние новости
Кокорин сделал ассист с «Пафосом». У форварда «Ариса» 7 мячей и 4 голевых паса в этом сезоне
4 минуты назадВидео
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». 3:0 – О`Райли сделал счет разгромным. Онлайн-трансляция
715 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». 1:1 – тренеры Мотта и Ваноли удалены, Влашич и Йылдыз забили. Онлайн-трансляция
924 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Ренна», «Лион» уступил «Бресту», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Сент-Этьеном» в воскресенье
743 минуты назадLive
Мареска о 5:0 с «Моркэмом»: «Доволен результатом и игрой «Челси». Это было очень профессионально и серьезно»
145 минут назад
Предложение ЦСКА по защитнику «Лиона» Адриэлсону хуже, чем у «Андерлехта», заявил агент: «Вероятно, перейдет в Бельгию»
154 минуты назад
Александр Мостовой: «Все критиковали Угальде, кроме Мостового. Я про него еще в прошлом году говорил – было видно, как открывается, как укрывает мяч. Но лучшим форвардом РПЛ назвал бы Кордобу»
754 минуты назад
«Краснодар» близок к продаже Арутюняна «Академии Пушкаша». Согласовываются детали («Чемпионат»)
3сегодня, 17:40
«Реал» кланяется «Барсе», а «Барса» – «Реалу» из-за Суперлиги – проекта, в который никто не верит». Президент «Севильи» о молчании «Мадрида» по поводу регистрации Ольмо
4сегодня, 17:34
«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария». Кейн и Мюллер играют. Онлайн-трансляция
8сегодня, 17:31Live
Рекомендуем