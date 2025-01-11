«ПСЖ» может купить Хвичу за 65-70 млн евро, контракт с зарплатой в 7-7,5 млн евро согласован еще летом. Парижане хотят опередить «МЮ» и поскорее задействовать вингера

«ПСЖ» может купить Хвичу Кварацхелию дешевле, чем ожидалось.

Ранее предполагалось , что «Наполи» получит за вингера 80 млн евро.

Согласно данным L’Equipe, трансфер может состояться за 65 или 70 млн евро. Некоторые источники даже утверждают, что принципиальное соглашение «не за горами», а грузинский игрок может прибыть во Францию в начале недели.

«ПСЖ» хочет поскорее задействовать Кварацхелию на поле, а заодно опередить английские клубы в борьбе за футболиста. В частности, речь идет о «Манчестер Юнайтед ».

Отмечается, что контракт с Хвичей был согласован еще летом, игроку обещаны от 7 до 7,5 млн евро в год после вычета налогов. Необходимости в дополнительных переговорах с ним нет.

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