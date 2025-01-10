«Лига 1 – чемпионат одной команды. Переход в «ПСЖ» может пагубно сказаться на карьере Хвичи. Когда все легко дается, прогрессировать сложно, поэтому парижане не могут взять ЛЧ». Колыванов о вингере
«Однозначно, чемпионат Италии сильнее французского. Сколько лет подряд «ПСЖ» выигрывал французскую лигу? Это чемпионат одной команды. Зато Хвича будет играть в Лиге чемпионов за «ПСЖ».
Мне кажется, в этом переходе большее значение имеет финансовый вопрос. Одно дело – если бы Кварацхелия поехал в Англию или Испанию, ведь это достойные чемпионаты. А про Францию – не знаю.
Вполне возможно, что переход в «ПСЖ» пагубно скажется на карьере Хвичи. В парижской команде играть легче, ведь в каждом матче они фавориты и уровень сопротивления не такой сильный. Когда тебе все легко дается, прогрессировать очень сложно.
Поэтому у «ПСЖ» никогда не получается выиграть Лигу чемпионов. Футболисты парижан выходят, а там другие скорости», – сказал бывший нападающий «Болоньи».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий