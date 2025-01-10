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  • «Лига 1 – чемпионат одной команды. Переход в «ПСЖ» может пагубно сказаться на карьере Хвичи. Когда все легко дается, прогрессировать сложно, поэтому парижане не могут взять ЛЧ». Колыванов о вингере
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«Лига 1 – чемпионат одной команды. Переход в «ПСЖ» может пагубно сказаться на карьере Хвичи. Когда все легко дается, прогрессировать сложно, поэтому парижане не могут взять ЛЧ». Колыванов о вингере

Игорь Колыванов сомневается в необходимости перехода Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Однозначно, чемпионат Италии сильнее французского. Сколько лет подряд «ПСЖ» выигрывал французскую лигу? Это чемпионат одной команды. Зато Хвича будет играть в Лиге чемпионов за «ПСЖ».

Мне кажется, в этом переходе большее значение имеет финансовый вопрос. Одно дело – если бы Кварацхелия поехал в Англию или Испанию, ведь это достойные чемпионаты. А про Францию – не знаю.

Вполне возможно, что переход в «ПСЖ» пагубно скажется на карьере Хвичи. В парижской команде играть легче, ведь в каждом матче они фавориты и уровень сопротивления не такой сильный. Когда тебе все легко дается, прогрессировать очень сложно.

Поэтому у «ПСЖ» никогда не получается выиграть Лигу чемпионов. Футболисты парижан выходят, а там другие скорости», – сказал бывший нападающий «Болоньи».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoХвича Кварацхелия
logoлига 1 Франция
logoИгорь Колыванов
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЧемпионат.com
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