Хвича хочет перейти в «ПСЖ». У парижан нет 80 млн евро на трансфер, возможна попытка арендовать вингера «Наполи» с правом выкупа

Хвича Кварацхелия хочет продолжить карьеру в «ПСЖ».

Ранее стало известно , что парижане предлагают вингеру «Наполи » зарплату в 4 раза больше, чем он получает в Неаполе.

По данным RMC Sport, игроку сборной Грузии интересен проект «ПСЖ ».

«Наполи» готов рассмотреть предложения по Хвиче: позиция клуба изменилась с прошлого лета, когда Кварацхелия считался неприкосновенным.

В то же время у «ПСЖ» сейчас нет 80 млн евро – ожидается, что трансфер обойдется в эту сумму. Поэтому парижане могут либо попытаться арендовать Хвичу с правом выкупа, либо включить в сделку кого-то из своих игроков – например, Милана Шкриньяра .