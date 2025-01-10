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Хвича хочет перейти в «ПСЖ». У парижан нет 80 млн евро на трансфер, возможна попытка арендовать вингера «Наполи» с правом выкупа

Хвича Кварацхелия хочет продолжить карьеру в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что парижане предлагают вингеру «Наполи» зарплату в 4 раза больше, чем он получает в Неаполе.

По данным RMC Sport, игроку сборной Грузии интересен проект «ПСЖ».

«Наполи» готов рассмотреть предложения по Хвиче: позиция клуба изменилась с прошлого лета, когда Кварацхелия считался неприкосновенным.

В то же время у «ПСЖ» сейчас нет 80 млн евро – ожидается, что трансфер обойдется в эту сумму. Поэтому парижане могут либо попытаться арендовать Хвичу с правом выкупа, либо включить в сделку кого-то из своих игроков – например, Милана Шкриньяра.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
logoХвича Кварацхелия
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoПСЖ
возможные трансферы
logoлига 1 Франция
logoМилан Шкриньяр
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