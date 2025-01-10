«ПСЖ» предлагает Хвиче зарплату в 4 раза больше, чем в «Наполи». Вингер зарабатывает 1,6 млн евро
Зарплата Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ» может увеличиться в 4 раза.
Ранее стало известно, что парижский клуб предложил 80 млн евро за вингера «Наполи».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «ПСЖ» предлагает грузинскому игроку зарплату в 4 раза больше, чем он получает в Италии. Представители Хвичи обсуждают условия возможного контракта.
По данным Capology, Кварацхелия в «Наполи» получает 2,05 млн евро в год до уплаты налогов (1,6 млн евро после налогов).
В нынешнем сезоне Серии А 23-летний футболист забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 17 играх. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Фабрицио Романо в X
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