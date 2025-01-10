«ПСЖ» предлагает Хвиче зарплату в 4 раза больше, чем в «Наполи». Вингер зарабатывает 1,6 млн евро

Зарплата Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ» может увеличиться в 4 раза.

Ранее стало известно , что парижский клуб предложил 80 млн евро за вингера «Наполи».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «ПСЖ » предлагает грузинскому игроку зарплату в 4 раза больше, чем он получает в Италии. Представители Хвичи обсуждают условия возможного контракта.

По данным Capology, Кварацхелия в «Наполи » получает 2,05 млн евро в год до уплаты налогов (1,6 млн евро после налогов).

В нынешнем сезоне Серии А 23-летний футболист забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 17 играх. Его статистика – здесь .