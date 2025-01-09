«ПСЖ» предложил «Наполи» за Хвичу около 80 млн евро. Вингер готов уйти в январе, обсуждаются условия контракта
Хвича Кварацхелия готов покинуть «Наполи» в январе.
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Фаворитом на подписание вингера сборной Грузии считается «ПСЖ», который, как сообщалось ранее, находится в прямом контакте с «Наполи» – клубы обсуждали предложение на сумму около 80 миллионов евро.
Также сообщается, что представители Хвичи ведут переговоры о личных условиях контракта с «ПСЖ», и они продвигаются успешно.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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