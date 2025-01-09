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«ПСЖ» предложил «Наполи» за Хвичу около 80 млн евро. Вингер готов уйти в январе, обсуждаются условия контракта

Хвича Кварацхелия готов покинуть «Наполи» в январе.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Фаворитом на подписание вингера сборной Грузии считается «ПСЖ», который, как сообщалось ранее, находится в прямом контакте с «Наполи» – клубы обсуждали предложение на сумму около 80 миллионов евро.

Также сообщается, что представители Хвичи ведут переговоры о личных условиях контракта с «ПСЖ», и они продвигаются успешно.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoХвича Кварацхелия
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoСборная Грузии по футболу
Фабрицио Романо
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