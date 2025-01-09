«Ливерпуль» может рассмотреть трансфер Хвичи, если он решит уйти из «Наполи» зимой (The Athletic)

«Ливерпуль» заинтересован в трансфере Хвичи Кварацхелии.

Ранее сообщалось , что 23-летнего вингера «Наполи » и сборной Грузии этой зимой хочет подписать «ПСЖ». Также интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед».

По данным The Athletic, «Ливерпуль» может рассмотреть возможность подписания Хвича Кварацхелии , если он решит покинуть «Наполи» в зимнее трансферное окно. Действующий контракт вингера с итальянским клубом рассчитан до июня 2027 года.

Сообщается, что «Ливерпуль » не ставит приоритетной целью трансфер Кварацхелии, но следит за вингером и будет готов побороться за него, если представится такая возможность.