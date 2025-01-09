«Ливерпуль» может рассмотреть трансфер Хвичи, если он решит уйти из «Наполи» зимой (The Athletic)
«Ливерпуль» заинтересован в трансфере Хвичи Кварацхелии.
Ранее сообщалось, что 23-летнего вингера «Наполи» и сборной Грузии этой зимой хочет подписать «ПСЖ». Также интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед».
По данным The Athletic, «Ливерпуль» может рассмотреть возможность подписания Хвича Кварацхелии, если он решит покинуть «Наполи» в зимнее трансферное окно. Действующий контракт вингера с итальянским клубом рассчитан до июня 2027 года.
Сообщается, что «Ливерпуль» не ставит приоритетной целью трансфер Кварацхелии, но следит за вингером и будет готов побороться за него, если представится такая возможность.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем