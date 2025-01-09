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  • «Ливерпуль» может рассмотреть трансфер Хвичи, если он решит уйти из «Наполи» зимой (The Athletic)
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«Ливерпуль» может рассмотреть трансфер Хвичи, если он решит уйти из «Наполи» зимой (The Athletic)

«Ливерпуль» заинтересован в трансфере Хвичи Кварацхелии.

Ранее сообщалось, что 23-летнего вингера «Наполи» и сборной Грузии этой зимой хочет подписать «ПСЖ». Также интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед». 

По данным The Athletic, «Ливерпуль» может рассмотреть возможность подписания Хвича Кварацхелии, если он решит покинуть «Наполи» в зимнее трансферное окно. Действующий контракт вингера с итальянским клубом рассчитан до июня 2027 года.

Сообщается, что «Ливерпуль» не ставит приоритетной целью трансфер Кварацхелии, но следит за вингером и будет готов побороться за него, если представится такая возможность.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
logoЛиверпуль
возможные трансферы
logoХвича Кварацхелия
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoНаполи
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