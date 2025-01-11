Флик об опоздании Пеньи: «В Испании, возможно, другой менталитет. Но игроки – профессионалы, они должны приходить вовремя»

Ханс-Дитер Флик высказался об опозданиях игроков.

Напомним, вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья опоздал на утреннюю тренировку команды перед матчем с «Атлетиком» в полуфинале Суперкубка Испании (2:0). Из-за этого в стартовом составе каталонцев вышел Войчех Шченсны .

В финале турнира «блауграна» встретится с «Реалом ». Матч состоится завтра, 12 января.

– Кто будет в воротах завтра?

– Я никогда не говорю о стартовом составе на предстоящий матч. Шченсны провел хороший матч, а Иньяки провел отличную первую часть сезона. Это так.

В Испании, возможно, другой менталитет, но это я должен объяснить. Они профессионалы. Они должны приходить вовремя. Это происходит в третий раз, у меня не было другого выбора. Ты можешь приходить раньше, это не проблема, – сказал главный тренер «Барселоны».