Флик об опоздании Пеньи: «В Испании, возможно, другой менталитет. Но игроки – профессионалы, они должны приходить вовремя»
Ханс-Дитер Флик высказался об опозданиях игроков.
Напомним, вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья опоздал на утреннюю тренировку команды перед матчем с «Атлетиком» в полуфинале Суперкубка Испании (2:0). Из-за этого в стартовом составе каталонцев вышел Войчех Шченсны.
В финале турнира «блауграна» встретится с «Реалом». Матч состоится завтра, 12 января.
– Кто будет в воротах завтра?
– Я никогда не говорю о стартовом составе на предстоящий матч. Шченсны провел хороший матч, а Иньяки провел отличную первую часть сезона. Это так.
В Испании, возможно, другой менталитет, но это я должен объяснить. Они профессионалы. Они должны приходить вовремя. Это происходит в третий раз, у меня не было другого выбора. Ты можешь приходить раньше, это не проблема, – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем