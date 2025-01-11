Флик о матче с «Реалом»: «Класико в Суперкубке – это что-то фантастическое, победа может придать нам уверенности. «Мадрид» – одна из лучших команд мира»

Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем финале Суперкубка Испании.

Трофей разыграют «Барселона » и «Реал ». Встреча состоится 12 января и начнется в 22:00 по московскому времени.

– Что может означать завоевание этого трофея?

– Прежде всего, мы должны отыграть все 90 минут и сыграть очень хорошо. Это матч против одной из лучших команд мира. Но мы способны на это. Мы можем сыграть лучше, чем против «Атлетика». Мы допустили много ошибок и должны исправить их.

«Мадрид» – один из лучших клубов при игре на контратаках, и мы должны быть внимательны с этим.

– Готов ли Ольмо физически и морально?

– Да, конечно. Он может сыграть. Это не проблема. Он очень рад возможности играть.

– Насколько важен этот матч?

– Мы должны выполнить свою работу. Мы, тренеры, должны подготовить свои команды. Конечно, для всех класико – это что-то очень важное. [Класико] в Суперкубке – это что-то фантастическое. Это может быть прекрасная победа для клуба, и она придаст нам уверенности, – сказал главный тренер «Барселоны».