Флик о матче с «Реалом»: «Класико в Суперкубке – это что-то фантастическое, победа может придать нам уверенности. «Мадрид» – одна из лучших команд мира»
Трофей разыграют «Барселона» и «Реал». Встреча состоится 12 января и начнется в 22:00 по московскому времени.
– Что может означать завоевание этого трофея?
– Прежде всего, мы должны отыграть все 90 минут и сыграть очень хорошо. Это матч против одной из лучших команд мира. Но мы способны на это. Мы можем сыграть лучше, чем против «Атлетика». Мы допустили много ошибок и должны исправить их.
«Мадрид» – один из лучших клубов при игре на контратаках, и мы должны быть внимательны с этим.
– Готов ли Ольмо физически и морально?
– Да, конечно. Он может сыграть. Это не проблема. Он очень рад возможности играть.
– Насколько важен этот матч?
– Мы должны выполнить свою работу. Мы, тренеры, должны подготовить свои команды. Конечно, для всех класико – это что-то очень важное. [Класико] в Суперкубке – это что-то фантастическое. Это может быть прекрасная победа для клуба, и она придаст нам уверенности, – сказал главный тренер «Барселоны».
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