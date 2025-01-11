Карло Анчелотти: «У клубного ТВ «Реала» есть право, как и у вас, высказывать мнение. Мансано – опытный арбитр» 

Карло Анчелотти выступил в защиту клубного ТВ «Реала».

Напомним, на клубном ТВ мадридского клуба часто критикуют работу арбитров и судейских органов испанского футбола. Там, в частности, критиковали Хесуса Хиля Мансано , который обслужит финал Суперкубка Испании, где «Реал» встретится с «Барсой».

«Хиль Мансано – опытный судья, он обслуживал много матчей.

У клубного ТВ «Реала» есть такое же право, как и у вас, высказывать свое мнение», – сказал тренер «Реала».

«Реал» не удовлетворило временное отстранение Мансано. Борьбу с боссами испанского судейства через клубное ТВ продолжат