Карло Анчелотти: «У клубного ТВ «Реала» есть право, как и у вас, высказывать мнение. Мансано – опытный арбитр»
Карло Анчелотти выступил в защиту клубного ТВ «Реала».
Напомним, на клубном ТВ мадридского клуба часто критикуют работу арбитров и судейских органов испанского футбола. Там, в частности, критиковали Хесуса Хиля Мансано, который обслужит финал Суперкубка Испании, где «Реал» встретится с «Барсой».
«Хиль Мансано – опытный судья, он обслуживал много матчей.
У клубного ТВ «Реала» есть такое же право, как и у вас, высказывать свое мнение», – сказал тренер «Реала».
«Реал» не удовлетворило временное отстранение Мансано. Борьбу с боссами испанского судейства через клубное ТВ продолжат
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