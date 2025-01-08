Шченсны из-за опоздания Пеньи на тренировку вышел в старте на матч с «Атлетиком». Иньяки объяснил Флику, что ошибся с расписанием и случайно заснул, но тренер выбрал поляка

Войчех Шченсны вышел в старте на матч с «Атлетиком» из-за опоздания Иньяки Пеньи.

«Барселона » играет с «Атлетиком » (1:0, 1-й тайм) в полуфинале Суперкубка Испании. Поляк начал игру в качестве основного вратаря.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Как сообщает Marca, такое решение было принято Ханси Фликом после того, как Иньяки Пенья опоздал на утреннюю тренировку команды.

Испанец объяснил главному тренеру, что ошибся с расписанием и случайно заснул. Однако немец, не допускающий послаблений в дисциплине, не сохранил за ним место в стартовом составе.

Таким образом, сегодняшний матч стал вторым для Шченсного в воротах «Барселоны» после дебюта против «Барбастро» (4:0) в Кубке Испании.