Анчелотти и Флик сделали фото с трофеем перед финалом Суперкубка Испании
Тренеры «Реала» и «Барселоны» сделали фото перед финалом Суперкубка Испании.
Каталонский и мадридский клубы встретятся в финале Суперкубка Испании. Матч состоится завтра, 12 января, и начнется в 22:00 по московскому времени.
В преддверии игры Ханс-Дитер Флик и Карло Анчелотти сделали несколько традиционных совместных фотографий с трофеем.
Фото: x.com/rfef
Опубликовал: Алексей Белоус
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