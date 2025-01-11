Анчелотти и Флик сделали фото с трофеем перед финалом Суперкубка Испании

Тренеры «Реала» и «Барселоны» сделали фото перед финалом Суперкубка Испании.

Каталонский и мадридский клубы встретятся в финале Суперкубка Испании. Матч состоится завтра, 12 января, и начнется в 22:00 по московскому времени.

В преддверии игры Ханс-Дитер Флик и Карло Анчелотти сделали несколько традиционных совместных фотографий с трофеем.

Фото: x.com/rfef