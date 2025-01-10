  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Астон Вилла» хочет 100 млн евро за Дурана. «ПСЖ» готов включить в сделку Коло-Муани, «Барселона», «Реал», «Челси» и «Боруссия» тоже интересовались форвардом
10

«Астон Вилла» хочет 100 млн евро за Дурана. «ПСЖ» готов включить в сделку Коло-Муани, «Барселона», «Реал», «Челси» и «Боруссия» тоже интересовались форвардом

«ПСЖ» придется выплатить существенную сумму, чтобы заполучить Джона Дурана.

As сообщает, что парижане с начала года прорабатывают возможность приобретения нападающего «Астон Виллы». Луиш Кампуш, советник по спортивным вопросам, считает трансфер 21-летнего колумбийца ключевой инвестицией с точки зрения немедленного усиления команды, однако целью номер один все же остается Хвича Кварацхелия из «Наполи».

Бирмингемцы не хотят отпускать второго бомбардира команды посреди сезона. Они считают, что летом предложений будет больше. Так, в числе потенциальных покупателей могут оказаться «Барселона», «Реал», «Боруссия» Дортмунд, «Челси», которые уже наводили справки насчет форварда.

Отмечается, что «Астон Вилла» рассмотрит продажу Дурана, если ей предложат 100 млн евро. «ПСЖ» постарается включить в сделку Рандаля Коло-Муани, чтобы снизить объем выплат, однако клуб АПЛ вряд ли согласится.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoДжон Дуран
возможные трансферы
logoХвича Кварацхелия
logoПСЖ
logoбундеслига Германия
logoАстон Вилла
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoЧелси
деньги
logoлига 1 Франция
logoБоруссия Дортмунд
logoБарселона
Луиш Кампуш
logoРандаль Коло-Муани
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барсе» интересен Дуран. Каталонцы встречались с агентом форварда «Астон Виллы»
256 января, 21:25
Апелляция «Астон Виллы» на дисквалификацию Дурана отклонена. Форвард пропустит 3 матча за наступ шипами на спину Шеру
428 декабря 2024, 15:53
Эмери об удалении Дурана за наступ шипами на спину Шеру: «Это из-за его репутации, очевидно. ВАР существует, чтобы сделать лучший выбор, используйте его, пожалуйста. Судьи должны быть разумны»
727 декабря 2024, 09:54
Рекомендуем
Главные новости
Левандовски о финале Суперкубка Испании: «Порой кажется, что «Реал» не контролирует игру, но он ждет шанса нанести удар. «Барса» должна быть готова. Но если мы сыграем в свой футбол, то можем победить»
2 минуты назад
Винисиус может купить клуб из 2-й лиги Португалии. Бразилец думает «о диверсификации деловых интересов»
925 минут назад
Антони требует у «Аякса» деньги, вычтенные из зарплаты за пропуск тренировок перед трансфером в «МЮ». Вингер обратился в арбитражный комитет KNVB
1537 минут назад
Представители Хусанова подтвердили, что защитник близок к переходу в «Ман Сити»
1241 минуту назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер» – 1:3, онлайн-трансляция. Шик оформил дубль к 19-й минуте
4949 минут назадLive
«Барселона» отклонила 1-е предложение «Ювентуса» и сообщила, что Араухо не продается. Каталонцы отпустят защитника лишь за 70 млн евро и если он сам попросит (Mundo Deportivo)
24сегодня, 19:54
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд против «Байера», «Бавария» сыграет с «Гладбахом» в субботу
13сегодня, 19:45Live
Мойес вернется в «Эвертон» – объявят завтра. Тренер подпишет контракт до 2027-го, первая игра – против «Астон Виллы» в среду
36сегодня, 19:21
Винисиус как потерпевший даст показания по делу о расистских оскорблениях во время матча с «Барсой» в 2023 году
26сегодня, 19:18
Левандовски о победе «Барселоны» во всех турнирах: «Мы способны обыграть всех, у нас поразительный потенциал. Но для этого надо выигрывать «маленькие» матчи, а мы теряли очки»
11сегодня, 19:11
Ко всем новостям
Последние новости
Защитнику «Динамо» Дасе ищут команду в Европе и МЛС. Возможен переход в клуб из Израиля («СЭ»)
12 минут назад
Мостовой о словах Кахигао про то, что тот был одним из лучших в Ла Лиге: «Ничего нового он не сказал. Мое отношение ко всем: только честные слова. 95% того, что я говорю, происходит в дальнейшем»
723 минуты назад
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина сыграл вничью с «Нантом», «Осер» принимает «Лилль», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Сент-Этьеном» в воскресенье
650 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Сельта» против «Райо», «Атлетико» примет «Осасуну» в воскресенье, «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Вильярреалом» в понедельник
255 минут назадLive
Мхитарян и Биссек получили травмы. Защитник «Интера» может пропустить 20 дней
456 минут назад
«Комо» претендует на защитника «МЮ» Маласиа
157 минут назад
«Монако» без Головина отыгрался с 0:2 в матче с «Нантом» – 2:2
3сегодня, 19:55
Кубок Англии. 3-й раунд. «Астон Вилла» принимает «Вест Хэм», «Арсенал» сыграет с «МЮ» в воскресенье
10сегодня, 19:53Live
Чемпионат Италии. «Лацио» принимает «Комо», «Ювентус» сыграет с «Торино», «Милан» – с «Кальяри» в субботу
3сегодня, 19:45Live
Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Российский футбол способен снова стать сильным и могущественным. Россия – большая страна с богатой футбольной историей»
5сегодня, 19:44
Рекомендуем