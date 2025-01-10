«Астон Вилла» хочет 100 млн евро за Дурана. «ПСЖ» готов включить в сделку Коло-Муани, «Барселона», «Реал», «Челси» и «Боруссия» тоже интересовались форвардом

«ПСЖ» придется выплатить существенную сумму, чтобы заполучить Джона Дурана.

As сообщает, что парижане с начала года прорабатывают возможность приобретения нападающего «Астон Виллы ». Луиш Кампуш, советник по спортивным вопросам, считает трансфер 21-летнего колумбийца ключевой инвестицией с точки зрения немедленного усиления команды, однако целью номер один все же остается Хвича Кварацхелия из «Наполи».

Бирмингемцы не хотят отпускать второго бомбардира команды посреди сезона. Они считают, что летом предложений будет больше. Так, в числе потенциальных покупателей могут оказаться «Барселона », «Реал », «Боруссия» Дортмунд, «Челси », которые уже наводили справки насчет форварда.

Отмечается, что «Астон Вилла» рассмотрит продажу Дурана, если ей предложат 100 млн евро. «ПСЖ» постарается включить в сделку Рандаля Коло-Муани, чтобы снизить объем выплат, однако клуб АПЛ вряд ли согласится.