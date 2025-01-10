Рафиньей и де Йонгом вновь интересуются саудовские клубы
Саудовским клубам интересны две звезды «Барселоны».
Mundo Deportivo сообщает, что ближневосточные команды уже рассматривали возможность приобретения Френки де Йонга и Рафиньи Диаса. Теперь они вновь изучают ситуацию.
Де Йонг в текущем сезоне принял участие в 8 матчах Ла Лиги и забил 1 гол. На счету Рафиньи 19 игр и 11 голов в чемпионате.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
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