Рафиньей и де Йонгом вновь интересуются саудовские клубы

Саудовским клубам интересны две звезды «Барселоны».

Mundo Deportivo сообщает, что ближневосточные команды уже рассматривали возможность приобретения Френки де Йонга и Рафиньи Диаса . Теперь они вновь изучают ситуацию.

Де Йонг в текущем сезоне принял участие в 8 матчах Ла Лиги и забил 1 гол. На счету Рафиньи 19 игр и 11 голов в чемпионате.