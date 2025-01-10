«Барселона» отклонила 1-е предложение «Ювентуса» и сообщила, что Араухо не продается. Каталонцы отпустят защитника лишь за 70 млн евро и если он сам попросит (Mundo Deportivo)

«Ювентус» предпринял первую попытку купить Рональда Араухо.

Mundo Deportivo утверждает, что туринцы сделали «Барселоне» предложение через агента игрока, но «блауграна» ответила категоричным отказом: «Он не продается».

Каталонцы будут готовы отпустить защитника только в том случае, если футболист сам об этом попросит, а какая-нибудь команда предложит около 70 млн евро.

«Барселона » знает, что летом, когда до конца контракта Араухо останется всего год, стоимость игрока снизится, однако руководство все равно предпочитает сохранить уругвайца до конца сезона в расчете на его помощь в завоевании трофеев.