«Барселона» отклонила 1-е предложение «Ювентуса» и сообщила, что Араухо не продается. Каталонцы отпустят защитника лишь за 70 млн евро и если он сам попросит (Mundo Deportivo)
«Ювентус» предпринял первую попытку купить Рональда Араухо.
Mundo Deportivo утверждает, что туринцы сделали «Барселоне» предложение через агента игрока, но «блауграна» ответила категоричным отказом: «Он не продается».
Каталонцы будут готовы отпустить защитника только в том случае, если футболист сам об этом попросит, а какая-нибудь команда предложит около 70 млн евро.
«Барселона» знает, что летом, когда до конца контракта Араухо останется всего год, стоимость игрока снизится, однако руководство все равно предпочитает сохранить уругвайца до конца сезона в расчете на его помощь в завоевании трофеев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
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