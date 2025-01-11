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Пеп сказал, что не будет отвечать на вопросы о трансферах «Ман Сити»: «Я не совсем ясно выразился? Не собираюсь отвечать»

Пеп Гвардиола заявил, что не будет комментировать трансферы «Манчестер Сити».

– Весь месяц вы будете спрашивать одно и то же обо всех, с кем нас связывают медиа, поэтому я не собираюсь отвечать. Вы можете настаивать, я не буду отвечать, потому что не знаю ситуации.

Да, мы не должны выходить на рынок, ситуация мне не очень нравится. Но, учитывая все травмы, так сложилось. Поэтому нам нужно выйти на рынок. Что будет дальше, я говорить не буду, потому что не знаю.

Я общаюсь с клубом, но не знаю, что происходит, все сложно. Что будет, то будет, по-другому я ничего не могу сказать.

– «Ман Сити» интересуется Мармушем?

– Послушайте, я не совсем ясно выразился? Я четко сказал, что не собираюсь говорить на эту тему. Это игрок другого клуба, я не буду говорить.

Вы можете спрашивать на каждой пресс-конференции о трансферном окне, но я не буду отвечать ни на один вопрос. Не стоит так поступать, – сказал тренер «Манчестер Сити».

Опубликовано: Sports
Источник: Goal.com
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoОмар Мармуш
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