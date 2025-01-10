Постекоглу – фаворит на следующее увольнение в АПЛ. Ван Нистелрой – 2-й, Гвардиола – 4-й у букмекеров
«Тоттенхэм» может уволить Энджа Постекоглу в ближайшее время, считают британские букмекеры.
После отставки Шона Дайча из «Эвертона» 59-летний австралиец стал котироваться фаворитом по линии «Следующий тренер, который будет уволен в АПЛ» за 3.25.
Второе и третье место в линии делят Руд ван Нистелрой из «Лестера» и Иван Юрич из «Саутгемптона» – на их увольнение дают коэффициент 5.50.
Следующий уволенный тренер в АПЛ по версии букмекеров:
1. Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 3.25
2-3. Руд ван Нистелрой («Лестер») – 5.50
2-3. Иван Юрич («Саутгемптон») – 5.50
4. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 8.00
5. Витор Перейра («Вулверхэмптон») – 11.00
6. Рубен Аморим («Манчестер Юнайтед») – 13.00
Остальные – от 19.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем