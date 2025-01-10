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Постекоглу – фаворит на следующее увольнение в АПЛ. Ван Нистелрой – 2-й, Гвардиола – 4-й у букмекеров

«Тоттенхэм» может уволить Энджа Постекоглу в ближайшее время, считают британские букмекеры.

После отставки Шона Дайча из «Эвертона» 59-летний австралиец стал котироваться фаворитом по линии «Следующий тренер, который будет уволен в АПЛ» за 3.25.

Второе и третье место в линии делят Руд ван Нистелрой из «Лестера» и Иван Юрич из «Саутгемптона» – на их увольнение дают коэффициент 5.50.

Следующий уволенный тренер в АПЛ по версии букмекеров:

1. Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 3.25

2-3. Руд ван Нистелрой («Лестер») – 5.50

2-3. Иван Юрич («Саутгемптон») – 5.50

4. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 8.00

5. Витор Перейра («Вулверхэмптон») – 11.00

6. Рубен Аморим («Манчестер Юнайтед») – 13.00

Остальные – от 19.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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