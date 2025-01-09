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«Если выбирать между «Реалом» и «Сити», посоветовал бы последних. Лучший тренер мира работает там». Ирисметов о Хусанове

Жафар Ирисметов высказался об интересе «Манчестер Сити» к Абдукодиру Хусанову.

Ранее сообщалось, что клуб из Манчестера готов заплатить запрашиваемую «Лансом» цену за защитника – более 30 миллионов фунтов. Также писали, что за игроком сборной Узбекистана следит «Реал».

«Парень быстро развивается и доказывает своей игрой за «Ланс» и сборную, что он достоин выступать в хорошем европейском клубе.

Конечно, «Манчестер Сити» – это топ-клуб, где он может еще больше развить себя как игрока. Там работает, можно сказать, лучший тренер мира [Пеп Гвардиола]. Если выбирать между «Реалом» и «Сити», то я посоветовал бы ему последних.

В Англии я болею за «Ман Сити», и если Хусанов туда перейдет, то я буду очень рад увидеть его в футболке этого клуба.

В Узбекистане всегда болеют за те команды, где играют наши футболисты», – заявил экс-игрок «Спартака» и бывший спортивный директор «Пахтакора» Жафар Ирисметов.

Защитник сборной Узбекистана перешел в «Ланс» из «Энергетик-БГУ» в 2023 году за 100 тысяч евро. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 13 матчей. 

Хусанова хотят «Сити» и «Реал» – все серьезно. Узбекистанец точно будет в топ-клубе уже зимой

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoлига 1 Франция
возможные трансферы
logoЛанс
logoМанчестер Сити
logoАбдукодир Хусанов
logoЛа Лига
logoПеп Гвардиола
logoПахтакор
logoРеал Мадрид
logoСборная Узбекистана по футболу
logoвысшая лига Узбекистан
Жафар Ирисметов
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