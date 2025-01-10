Саа о «Ньюкасле»: «Сильнейшая полузащита в АПЛ. У них есть сила, креативность, уверенность и агрессия. Раздражает, что лига скопировала тактику Гвардиолы – лучше иметь разные стили»

Луи Саа считает полузащиту «Ньюкасла» самой сильной в АПЛ.

«У «Ньюкасла» сильнейшая полузащита в Премьер-лиге.

У них есть сила, креативность, уверенность и агрессия. Жоэлинтон – бывший форвард, теперь играющий в полузащите, поэтому он может быстро создавать пространство и организовать переход [в атаку], а технические навыки Бруно Гимараэса просто потрясающие.

У Сандро Тонали очень классный стиль защиты – мне нравится эта взаимодополняющая полузащита. Когда вы объединяете их с вингерами и легко играющим форвардом, другие команды находятся в опасности.

Иногда они допускают глупые ошибки в обороне, поэтому не находятся выше в турнирной таблице лиги, но они были настойчивы – это приятно видеть.

Премьер-лига в этом сезоне захватывает, потому что таких команд очень много. Через несколько недель мы могли бы так же говорить об «Астон Вилле» или «Брайтоне».

Премьер-лига, возможно, скопировала тактический стиль Пепа Гвардиолы, что раздражает, поскольку приводит к слишком похожему ритму. Иметь разные стили было бы лучше, как в свое время у «Арсенала» против «Манчестер Юнайтед» – это были совершенно разные стили.

Приятно видеть, что «Ньюкасл» создает свой собственный стиль с помощью своей агрессивности и хладнокровия.

Иметь Александра Исака впереди – блестяще, он потрясающий игрок», – сказал Paddy Power бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».