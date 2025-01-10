Саа о «Ньюкасле»: «Сильнейшая полузащита в АПЛ. У них есть сила, креативность, уверенность и агрессия. Раздражает, что лига скопировала тактику Гвардиолы – лучше иметь разные стили»
«У «Ньюкасла» сильнейшая полузащита в Премьер-лиге.
У них есть сила, креативность, уверенность и агрессия. Жоэлинтон – бывший форвард, теперь играющий в полузащите, поэтому он может быстро создавать пространство и организовать переход [в атаку], а технические навыки Бруно Гимараэса просто потрясающие.
У Сандро Тонали очень классный стиль защиты – мне нравится эта взаимодополняющая полузащита. Когда вы объединяете их с вингерами и легко играющим форвардом, другие команды находятся в опасности.
Иногда они допускают глупые ошибки в обороне, поэтому не находятся выше в турнирной таблице лиги, но они были настойчивы – это приятно видеть.
Премьер-лига в этом сезоне захватывает, потому что таких команд очень много. Через несколько недель мы могли бы так же говорить об «Астон Вилле» или «Брайтоне».
Премьер-лига, возможно, скопировала тактический стиль Пепа Гвардиолы, что раздражает, поскольку приводит к слишком похожему ритму. Иметь разные стили было бы лучше, как в свое время у «Арсенала» против «Манчестер Юнайтед» – это были совершенно разные стили.
Приятно видеть, что «Ньюкасл» создает свой собственный стиль с помощью своей агрессивности и хладнокровия.
Иметь Александра Исака впереди – блестяще, он потрясающий игрок», – сказал Paddy Power бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий