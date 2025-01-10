«Шальке» и Кариус согласовали 6-месячный контракт. Вратарь хочет стать первым номером в команде

Лорис Кариус близок к переходу в «Шальке».

Клуб второй Бундеслиги согласовал с 31-летним вратарем 6-месячный контракт. Завтрак немец пройдет медосмотр.

Как отмечает журналист Флориан Плеттенберг, Кариус намерен стать номером один в «Шальке», вратарь также «очень мотивирован».

Последним клубом Кариуса был «Ньюкасл», который он покинул по окончании прошлого сезона. Ранее голкипер выступал в Бундеслиге за «Майнц» и «Унион».