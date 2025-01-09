«Шальке» рассматривает подписание Кариуса свободным агентом

Экс-вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус может перейти в «Шальке».

Клуб из Гельзенкирхена , выступающий ныне во второй Бундеслиге, рассматривает подписание 31-летнего немца зимой как свободного агента, переговоры находятся на продвинутой стадии.

По данным Sky Sport, «Шальке» видит в Кариусе дублера Юстина Хекерена и замену Рону-Торбену Хоффманну, который может уйти в аренду в «Айнтрахт » из Брауншвейга.

Последним клубом Кариуса был «Ньюкасл», который он покинул по окончании прошлого сезона. Ранее голкипер выступал в Бундеслиге за «Майнц» и «Унион».