«Шальке» рассматривает подписание Кариуса свободным агентом
Экс-вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус может перейти в «Шальке».
Клуб из Гельзенкирхена, выступающий ныне во второй Бундеслиге, рассматривает подписание 31-летнего немца зимой как свободного агента, переговоры находятся на продвинутой стадии.
По данным Sky Sport, «Шальке» видит в Кариусе дублера Юстина Хекерена и замену Рону-Торбену Хоффманну, который может уйти в аренду в «Айнтрахт» из Брауншвейга.
Последним клубом Кариуса был «Ньюкасл», который он покинул по окончании прошлого сезона. Ранее голкипер выступал в Бундеслиге за «Майнц» и «Унион».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
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