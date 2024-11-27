«Ливерпуль» 15 лет без побед над «Реалом». Похоже, сейчас лучший шанс

Проиграли 7 из 8 последних матчей.

«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в пятом туре Лиги чемпионов. Это девятый матч гигантов ЛЧ за последние девять лет – выглядит так, что именно сейчас у Слот-машины хорошие шансы подправить очень грустную статистику с «Мадридом».

«Ливерпуль» постоянно проигрывает «Реалу», чаще не удается даже забить

Совместная история стартовала с финала Кубка чемпионов-1981: единственный гол с острого угла забил Алан Кеннеди, «Ливерпуль» взял трофей – отличное начало.

Правда, следующей встречи ждали долго – только через 28 лет пересеклись в 1/8 финала. В 2009-м Йосси Бенаюн принес англичанам победу на «Бернабеу», дома «Ливерпуль» уничтожил «Реал» 4:0: два мяча Стивена Джеррарда, по голу Фернандо Торреса и Андреа Доссена.

Второй мяч Джеррарда – искусство контратаки.

Этот разгром оказался последней победой «Ливерпуля» на годы вперед, мы вспоминали о ней подробно .

Джеррард писал в автобиографии: «Они не справились с нашим темпом, скоростью и интенсивностью игры. В тот вечер Торрес был великолепен – пожалуй, это было лучшее его выступление из тех, что я видел. «Реал» покидал «Энфилд», схватившись за голову. Через пять лет и четыре месяца пришла моя очередь это делать».

Все действительно изменилось на 10 лет.

Следующая встреча – групповой этап ЛЧ-2014/15, «Энфилд», снова разгром, только теперь досталось «Ливерпулю» – 0:3, причем еще в первом тайме. Брендан Роджерс не смог перестроить команду в пост-суаресовскую эпоху.

У Бензема залетел даже такой гол.

Но еще показательнее матч в Мадриде. Да, «Реал» выиграл всего 1:0, но у «Ливерпуля» в старте вышла тройка нападения Борини-Маркович-Лаллана. А в запасе остались не только Джеррард, Коутиньо и Хендерсон, но даже Марио Балотелли. Стиви Джи то решение Роджерса расстроило: «Испытал такое сильное разочарование! Чуть не решил, что пришло время что-то менять. Если под регулированием нагрузки для меня Брендан подразумевает пропуск встреч с «Реалом» в Мадриде, похоже, близится завершение».

«Ливерпуль» и «Реал» стали пересекаться все чаще. В 2018-м – финал ЛЧ имени Лориса Кариуса и бисиклеты Гарета Бэйла. «Я ничего сейчас не понимаю. Я проиграл этот матч, – убивался кипер после игры. – Чувствую себя виноватым перед всеми… Я прошу прощения у каждого, у команды, клуба. Ошибки стоили нам дорого. Если бы я смог вернуться назад, я бы все исправил. Мне просто жаль мою команду. Знаю, что подвел их. Это очень сложно пережить, но такова доля голкипера. Я очень сожалею о случившемся, эти голы стоили нам титула».

В 2021-м «Реал» прошел «Ливерпуль» в тихом ковидном четвертьфинале – хватило домашней победы 3:1 и нулей на «Энфилде», в 2022-м – снова финал, доставшийся Парижу вместо Санкт-Петербурга. Даже с сумасшедшей разницей по ударам в пользу мерсисайдцев (3:23), «Реалу» хватило для победы единственного удара в створ от Винисиуса, причем в пустой створ. Карло Анчелотти отметил: «Думаю, нам помогло, что «Ливерпуль» легче разгадать, чем остальные команды [с которыми играл «Реал»]. У них очень четкая философия, и мы могли подготовиться так, как мы это сделали».

Уже в 2023-м – новая встреча в плей-офф. «Реал» превратил 0:2 в 5:2 на «Энфилде». «Слава богу, что мы не играем с ними каждые три дня», – отшучивался Клопп, ему дико надоели поражения от испанского клуба. В Мадриде «Ливерпуль» уступил 0:1, но и надежд на реванш было слишком мало.

История встреч началась с трех побед «Ливерпуля», включая матч за титул. Дальше – семь поражений от «Реала», пять игр без голов, ноль побед и два проигрыша.

Для англичан все слишком затянулось.

Восемь матчей с семью поражениями – неужели «Реал» всегда был фаворитом? Совсем нет

Идем в архив коэффициентов.

● «Ливерпуль» трижды за эти восемь матчей был фаворитом. Причем подряд: это ответный четвертьфинал в 2021-м, финал в 2022-м и первая игра 1/8 финала в 2023-м. На «Ливерпуль» давали от 47-50% вероятности победы, на «Реал» – 28-30%. А в итоге англичане единственный раз за это время не проиграли (0:0), отдали трофей (0:1) и получили дома (2:5).

● В первом четвертьфинале ЛЧ-2020/21 шансы на победу оценивались вровень – чуть выше у «Реала»: 2.61 против 2.67. Еще в трех играх испанцы считались фаворитами – от 44% до 53% на победу против 25-35% у англичан.

● Был и матч с очень серьезным расхождением: 81% на «Реал» и лишь 8% у «Ливерпуля». Это как раз та игра группы ЛЧ-2014/15 в Мадриде, где в запасе остались Джеррард, Джордан Хендерсон, Филиппе Коутиньо и Рахим Стерлинг.

Карим Бензема забил – кончилось минимальной победой. Но видеть 11.95 на «Ливерпуль» и 1.23 на «Реал» совсем непривычно.

Итого трижды фаворитом был «Ливерпуль», четыре раза – «Реал», еще раз кэфы были почти равными. Но доставалось все равно только «Ливерпулю».

Зато коэффициенты на победу «Ливерпуля» сейчас – рекордные. Букмекеры дают 57% «Ливерпулю» (это 1.74) и только 22% (4.55) – «Реалу». Когда если не сейчас?

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Сыграют на «Энфилде» в 23:00.

Фото: Gettyimages /Michael Regan / Staff, Shaun Botterill / Staff