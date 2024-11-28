Кариус о будущем: «Я не завершил карьеру, хочу играть. У меня есть все, чтобы быть хорошим вратарем. Но если предложение не устроит, я не стану соглашаться»

Лорис Кариус высказался о желании продолжить карьеру.

«На данный момент я не связан контрактом ни с одним клубом, но я еще не завершил карьеру. Если поступит подходящее предложение, я хотел бы продолжить играть в футбол.

Я верю, что все еще обладаю необходимыми качествами, чтобы быть хорошим вратарем. Но если предложение меня не устроит, я не стану соглашаться только ради того, чтобы играть где-то», – сказал бывший вратарь «Ливерпуля ».