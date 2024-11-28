Кариус о будущем: «Я не завершил карьеру, хочу играть. У меня есть все, чтобы быть хорошим вратарем. Но если предложение не устроит, я не стану соглашаться»
Лорис Кариус высказался о желании продолжить карьеру.
«На данный момент я не связан контрактом ни с одним клубом, но я еще не завершил карьеру. Если поступит подходящее предложение, я хотел бы продолжить играть в футбол.
Я верю, что все еще обладаю необходимыми качествами, чтобы быть хорошим вратарем. Но если предложение меня не устроит, я не стану соглашаться только ради того, чтобы играть где-то», – сказал бывший вратарь «Ливерпуля».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости