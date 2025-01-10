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«Юве» хочет 45 млн евро за Дугласа Луиса. Хавбека предложили «МЮ», «Сити» и «Фулхэму»

«Ювентус» рассчитывает получить 45 миллионов евро за Дугласа Луиса.

Ранее сообщалось, что 26-летний хавбек интересен нескольким клубам АПЛ, среди которых упоминался «Ноттинг Форест».

Как пишет Daily Mail, игрок был предложен «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Фулхэму».

По данным Corriere dello Sport, «Ювентус» примет предложения от 45 млн евро, чтобы возместить трансфер из «Астон Виллы», за который летом заплатил 21 млн фунтов.

В нынешнем сезоне хавбек провел 13 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TuttoJuve
возможные трансферы
logoДуглас Луис
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoФулхэм
logoМанчестер Юнайтед
logoНоттингем Форест
logoАстон Вилла
деньги
logoМанчестер Сити
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