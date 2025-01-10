«Юве» хочет 45 млн евро за Дугласа Луиса. Хавбека предложили «МЮ», «Сити» и «Фулхэму»
«Ювентус» рассчитывает получить 45 миллионов евро за Дугласа Луиса.
Ранее сообщалось, что 26-летний хавбек интересен нескольким клубам АПЛ, среди которых упоминался «Ноттинг Форест».
Как пишет Daily Mail, игрок был предложен «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Фулхэму».
По данным Corriere dello Sport, «Ювентус» примет предложения от 45 млн евро, чтобы возместить трансфер из «Астон Виллы», за который летом заплатил 21 млн фунтов.
В нынешнем сезоне хавбек провел 13 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TuttoJuve
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