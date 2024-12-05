Дуглас Луис хочет остаться в «Ювентусе» и бороться за место в составе. Сообщалось, что клуб может продать бразильца

Дуглас Луис хочет остаться в «Ювентусе» и бороться за место в составе.

Ранее появилась информация, что 26-летний бразилец, купленный летом у «Астон Виллы» за 50 млн евро, несчастлив в клубе и может покинуть его в январе.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport и Calciomercato.com, хавбек хочет остаться и бороться за место в основе команды под руководством Тиаго Мотты.

Отмечается, что сейчас Дуглас Луис травмирован и не выйдет на поле 7 декабря в матче 15-го тура Серии А против «Болоньи».

В нынешнем сезоне полузащитник провел 9 матчей за «Ювентус » во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Ювентус» не хочет отдавать Дугласа Луиса в аренду зимой. Клуб устроит лишь продажа хавбека