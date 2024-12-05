Дуглас Луис хочет остаться в «Ювентусе» и бороться за место в составе. Сообщалось, что клуб может продать бразильца
Дуглас Луис хочет остаться в «Ювентусе» и бороться за место в составе.
Ранее появилась информация, что 26-летний бразилец, купленный летом у «Астон Виллы» за 50 млн евро, несчастлив в клубе и может покинуть его в январе.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport и Calciomercato.com, хавбек хочет остаться и бороться за место в основе команды под руководством Тиаго Мотты.
Отмечается, что сейчас Дуглас Луис травмирован и не выйдет на поле 7 декабря в матче 15-го тура Серии А против «Болоньи».
В нынешнем сезоне полузащитник провел 9 матчей за «Ювентус» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
«Ювентус» не хочет отдавать Дугласа Луиса в аренду зимой. Клуб устроит лишь продажа хавбека
Опубликовал: Bombanero
Источник: Football Italia
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