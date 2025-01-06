«Ювентус» готов отдать Дугласа Луиса в аренду с обязательным выкупом. Хавбек интересен двум клубам АПЛ
Дуглас Луис может вернуться в АПЛ.
По информации Sky Sports, полузащитник «Ювентуса» интересен двум клубам из Англии. 26-летний бразилец, купленный летом у «Астон Виллы» за 50 млн евро, открыт для возвращения в АПЛ.
Сообщается, что «Ювентус» отдать Луиса в аренду с обязательством выкупа.
В нынешнем сезоне хавбек провел 9 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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