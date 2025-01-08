Дуглас Луис интересен «Ноттингем Форест». «Юве» планировал отдать хавбека в аренду с обязательным выкупом (Маттео Моретто)

Дуглас Луис может перейти в «Ноттингем Форест».

Об интересе клуба АПЛ к хавбеку «Ювентуса » сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

Ранее стало известно , что бразилец, купленный летом у «Астон Виллы» за 50 млн евро, открыт для возвращения в Премьер-лигу. Утверждалось, что в его услугах заинтересованы два клуба АПЛ . Туринцы же готовы отдать Луиса в аренду с обязательством выкупа.

В нынешнем сезоне хавбек провел 9 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его статистику можно найти здесь .