Дуглас Луис интересен «Ноттингем Форест». «Юве» планировал отдать хавбека в аренду с обязательным выкупом (Маттео Моретто)
Дуглас Луис может перейти в «Ноттингем Форест».
Об интересе клуба АПЛ к хавбеку «Ювентуса» сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.
Ранее стало известно, что бразилец, купленный летом у «Астон Виллы» за 50 млн евро, открыт для возвращения в Премьер-лигу. Утверждалось, что в его услугах заинтересованы два клуба АПЛ. Туринцы же готовы отдать Луиса в аренду с обязательством выкупа.
В нынешнем сезоне хавбек провел 9 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Маттео Моретты
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