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  • Дуглас Луис интересен «Ноттингем Форест». «Юве» планировал отдать хавбека в аренду с обязательным выкупом (Маттео Моретто)
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Дуглас Луис интересен «Ноттингем Форест». «Юве» планировал отдать хавбека в аренду с обязательным выкупом (Маттео Моретто)

Дуглас Луис может перейти в «Ноттингем Форест».

Об интересе клуба АПЛ к хавбеку «Ювентуса» сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

Ранее стало известно, что бразилец, купленный летом у «Астон Виллы» за 50 млн евро, открыт для возвращения в Премьер-лигу. Утверждалось, что в его услугах заинтересованы два клуба АПЛ. Туринцы же готовы отдать Луиса в аренду с обязательством выкупа.

В нынешнем сезоне хавбек провел 9 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Маттео Моретты
logoДуглас Луис
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoЮвентус
logoНоттингем Форест
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