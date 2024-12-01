«Ювентус» не хочет отдавать Дугласа Луиса в аренду зимой. Клуб устроит лишь продажа хавбека

«Ювентус» не намерен отдавать Дугласа Луиса в аренду в другой клуб.

В январе туринцев устроит только продажа полузащитника, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Киа Джурабчиан , агент бразильца, уже работает над поиском нового клуба для Луиса .

В настоящее время 26-летний хавбек восстанавливается от травмы. В 9 матчах текущего сезона за «Юве» Луис результативными действиями не отметился.