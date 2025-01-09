«Ювентус» хочет обменять Дугласа Луиса на Зиркзе. «МЮ» заинтересован в сделке (Calciomercato)

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе Дугласа Луиса из «Ювентуса».

Ранее сообщалось , что туринский клуб готов отдать 26-летнего полузащитника в аренду.

Как сообщает Tutto Juve со ссылкой на Calciomercato, «Манчестер Юнайтед » входит в число клубов, которые проявляют интерес к приобретению Дугласа Луиса .

Также сообщается, что оба клуба заинтересованы в обмене: бразилец отправится в Манчестер, а в «Ювентус » перейдет 23-летний нападающий Джошуа Зиркзе .