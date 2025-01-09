«Ювентус» хочет обменять Дугласа Луиса на Зиркзе. «МЮ» заинтересован в сделке (Calciomercato)
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе Дугласа Луиса из «Ювентуса».
Ранее сообщалось, что туринский клуб готов отдать 26-летнего полузащитника в аренду.
Как сообщает Tutto Juve со ссылкой на Calciomercato, «Манчестер Юнайтед» входит в число клубов, которые проявляют интерес к приобретению Дугласа Луиса.
Также сообщается, что оба клуба заинтересованы в обмене: бразилец отправится в Манчестер, а в «Ювентус» перейдет 23-летний нападающий Джошуа Зиркзе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: TuttoJuve
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