«Вальядолид» о регистрации Ольмо и Виктора: «Это неуважение к нам и всем клубам, опасный прецедент. Мы щепетильно относимся к экономическому контролю, защищаем систему»

«Вальядолид» возмущен регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора.

Ранее Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать этих футболистов на вторую часть сезона.

«Мы участвуем в одном соревновании и вынуждены столкнуться с ними. Это наш соперник по лиге. «Реал Вальядолид» испытывает явное недовольство. Это началось летом, когда они подписали контракт с Дани Ольмо, у них было 4 месяца, чтобы разрешить эту ситуацию, и они не смогли этого сделать. Очевидно, его нельзя зарегистрировать.

Ла Лига регулирует соревнования, а федерация футбола отвечает за регистрацию. Обычный суд уже заявил, что было бы нелогично регистрировать их.

Они добились этого крайне осторожного решения через CSD, и эта регистрация является проявлением неуважения к «Реал Вальядолид» и ко всем, кто входит в эту лигу, то есть клубам первого и второго дивизионов. Мы очень щепетильно относимся к экономическому контролю и являемся сторонниками этой системы. Мы прошли через процедуру реорганизации долгов и не хотим, чтобы это повторилось. Это создает опасный прецедент.

Это прецедент, но клубы должны работать честно и по правилам, которые мы все приняли», – заявил официальный представитель клуба Хорхе Сантьяго.

«Лас-Пальмас» о регистрации Ольмо и Виктора: «Выражаем абсолютное несогласие. Создается ощущение произвола, под угрозой вызывающая восхищение система экономического контроля»

Президент «Атлетика» о регистрации Ольмо и Виктора: «Ла Лиге и федерации придется отстаивать принятое ими решение. Подобные гротескные ситуации не идут на пользу испанскому футболу»