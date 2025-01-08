Ла Лига о разрешении зарегистрировать Ольмо и Виктора: «Аргументы игроков и «Барселоны» нам неизвестны. Тщательно изучим вердикт»
В Ла Лиге прокомментировали ситуацию с Дани Ольмо и Пау Виктором.
Сегодня Высший совет по спорту (CSD) разрешил каталонскому клубу временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.
«Решение было принято без направления апелляции или рассмотрения возражений [«Барселоны»] органами Ла Лиги или RFEF, поэтому на данный момент аргументы, выдвинутые игроками и «Барселоной» в апелляции, нам неизвестны.
Содержание вердикта будет тщательно изучено с целью привлечения соответствующих средств правовой защиты, без ущерба для выражения нашего полного несогласия с ним.
В вердикте упоминается ряд мотивировок, касающихся прав спортсменов на их спортивную карьеру, и мы внимательно изучим эту тему при передаче нам дела», – говорится в заявлении лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем