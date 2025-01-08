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Ла Лига о разрешении зарегистрировать Ольмо и Виктора: «Аргументы игроков и «Барселоны» нам неизвестны. Тщательно изучим вердикт»

В Ла Лиге прокомментировали ситуацию с Дани Ольмо и Пау Виктором.

Сегодня Высший совет по спорту (CSD) разрешил каталонскому клубу временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.

«Решение было принято без направления апелляции или рассмотрения возражений [«Барселоны»] органами Ла Лиги или RFEF, поэтому на данный момент аргументы, выдвинутые игроками и «Барселоной» в апелляции, нам неизвестны.

Содержание вердикта будет тщательно изучено с целью привлечения соответствующих средств правовой защиты, без ущерба для выражения нашего полного несогласия с ним. 

В вердикте упоминается ряд мотивировок, касающихся прав спортсменов на их спортивную карьеру, и мы внимательно изучим эту тему при передаче нам дела», – говорится в заявлении лиги. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
logoБарселона
logoДани Ольмо
logoПау Виктор
logoЛа Лига
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