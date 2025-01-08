Высший совет по спорту разрешил «Барсе» временно зарегистрировать Ольмо и Виктора

«Барселоне» разрешили заявить Дани Ольмо и Пау Виктора.

Высший совет по спорту (CSD) разрешил каталонскому клубу временно зарегистрировать этих футболистов на вторую часть сезона.

Окончательное решение будет вынесено в течение трех месяцев . Вышеупомянутый орган рассматривает запрос «блауграны», который состоит из 52 страниц и 60 документов.

Ольмо и Виктор смогут принять участие в сегодняшнем матче против «Атлетика» в Суперкубке Испании.