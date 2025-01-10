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Депутат Бланко о регистрации Ольмо и Виктора: «Сомнительное решение. Оно может означать фальсификацию соревнований»

Испанский политик сомневается в правильности регистрации Ольмо и Виктора.

Ранее «Барселона» получила право задействовать Дани Ольмо и Пау Виктор в Ла Лиге на временной основе после обращения в Высший совет по спорту (CSD).

Депутат конгресса Испании от Барселоны, член правоцентристской «Народной партии» Мартин Бланко назвал решение CSD «весьма сомнительным», поскольку «оно может означать фальсификацию соревнований».

Также Бланко поддержал слова спикера «Народной партии» Борхи Семпера, осудившего «преференциальный подход» правительства к «Барсе». Семпер заявил: «Я очень сомневаюсь, что такая преференция была бы предоставлена клубу поменьше». Бланко назвал слова коллеги «вполне уместными».

В то же время политик отметил, что он не «противник «Барсы» и «симпатизирует» президенту клуба Жоану Лапорте.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mundo Deportivo
logoПау Виктор
logoДани Ольмо
Политика
logoЛа Лига
logoБарселона
logoЖоан Лапорта
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