Тебас о регистрации Ольмо: «Где клубное ТВ «Реала», хранит сообщническое молчание? Высший совет по спорту стремится разрушить системы, пользующиеся поддержкой большинства клубов»
Ранее Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать этих футболистов на вторую часть сезона.
«Глава 1 этой трагикомедии. Многое удивляет в недавнем решении:
1. Оперативность процесса. Необычная быстрота, которая не привлекла внимания ни Ла Лиги, ни Королевской испанской федерации футбола (RFEF).
2. Забвение предыдущих постановлений. Игнорирование предыдущих решений как CSD, так и судов общей юрисдикции.
3. Заявление о некомпетентности Комиссии по мониторингу. Это решение демонстрирует глубокое непонимание того, как обрабатываются предварительные регистрации и окончательные лицензии. Не было ли предварительной договоренности?
Более того, нигде не упоминаются статьи правил RFEF, являющиеся препятствием выдачи лицензий игрокам, что является ключевым моментом в этом вопросе. Намеренная оплошность?
Очевидно, что эта мера CSD противоречит тому, что изложено в положениях Закона о спорте, где высоко оценивается экономический контроль Лиги. Этот контроль, которым восхищаются во всем мире, стал ключом к спасению многих исторических клубов от разорения и обеспечению всесторонней конкуренции как на поле, так и за его пределами. Однако CSD ставит это под сомнение, снова демонстрируя незнание последствий своих решений, что происходит уже не в первый раз.
В течение некоторого времени CSD – и, в частности, его президент, дающий соответствующие инструкции, – похоже, стремится разрушить системы, которые работают в Ла Лиге и пользуются поддержкой большинства клубов.
Президент CSD, кажется, прислушивается только к одному голосу, который не представляет профессиональный испанский футбол. И этот голос, как ни странно, в данном случае хранит сообщническое молчание. Где сейчас Real Madrid TV?
Продолжение следует...» – написал глава Ла Лиги в твиттере.
«Реал» согласен с регистрацией Ольмо, клуб не хочет портить отношения с «Барсой» из-за Суперлиги. «Атлетико», «Севилья» и «Атлетик» – против
Член Конгресса депутатов Испании о регистрации Ольмо и Виктора: «Привилегированное отношение к клубу, решение подрывает конкуренцию»
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