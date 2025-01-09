Тебас о регистрации Ольмо: «Где клубное ТВ «Реала», хранит сообщническое молчание? Высший совет по спорту стремится разрушить системы, пользующиеся поддержкой большинства клубов»

Хавьер Тебас возмущен регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора.

Ранее Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать этих футболистов на вторую часть сезона.

«Глава 1 этой трагикомедии. Многое удивляет в недавнем решении:

1. Оперативность процесса. Необычная быстрота, которая не привлекла внимания ни Ла Лиги, ни Королевской испанской федерации футбола (RFEF).

2. Забвение предыдущих постановлений. Игнорирование предыдущих решений как CSD, так и судов общей юрисдикции.

3. Заявление о некомпетентности Комиссии по мониторингу. Это решение демонстрирует глубокое непонимание того, как обрабатываются предварительные регистрации и окончательные лицензии. Не было ли предварительной договоренности?

Более того, нигде не упоминаются статьи правил RFEF, являющиеся препятствием выдачи лицензий игрокам, что является ключевым моментом в этом вопросе. Намеренная оплошность?

Очевидно, что эта мера CSD противоречит тому, что изложено в положениях Закона о спорте, где высоко оценивается экономический контроль Лиги. Этот контроль, которым восхищаются во всем мире, стал ключом к спасению многих исторических клубов от разорения и обеспечению всесторонней конкуренции как на поле, так и за его пределами. Однако CSD ставит это под сомнение, снова демонстрируя незнание последствий своих решений, что происходит уже не в первый раз.

В течение некоторого времени CSD – и, в частности, его президент, дающий соответствующие инструкции, – похоже, стремится разрушить системы, которые работают в Ла Лиге и пользуются поддержкой большинства клубов.

Президент CSD, кажется, прислушивается только к одному голосу, который не представляет профессиональный испанский футбол. И этот голос, как ни странно, в данном случае хранит сообщническое молчание. Где сейчас Real Madrid TV?

Продолжение следует...» – написал глава Ла Лиги в твиттере.

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Член Конгресса депутатов Испании о регистрации Ольмо и Виктора: «Привилегированное отношение к клубу, решение подрывает конкуренцию»