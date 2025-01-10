Маскарель о «Реале» и Маффео: «До мадридцев доходят только заголовки, нас выставляют плохими парнями. Они прекрасно понимали, что он говорит в шутку. Будем защищать его до смерти»

Омар Маскарель считает, что в Мадриде преувеличивают ситуацию с Пабло Маффео.

Полузащитник «Мальорки» придерживается мнения, что столкновения игроков «Реала» с Маффео в полуфинале Суперкубка Испании вызваны высказываниями игрока в недавнем интервью.

«Они сделали заголовки, которые хотели. Видно, что он говорит в шутку, они прекрасно это понимали. С тех пор, как в первом тайме он упал на землю, его все преследовали.

Мы одна семья и будем защищаем Маффео до смерти. СМИ, которые захотят опубликовать отснятый материал, ясно увидят, что произошло. Я был первым, кто посмотрел видеоинтервью, и понятно, что это было сказано в шутку. Но до мадридцев доходят только заголовки. Они очень хорошо это осознавали, но нам все равно.

В конце концов, кажется, они выставляют нас плохими парнями, и этого не должно быть. Мы приехали соревноваться – борьба, которая есть на поле, остается на поле. В матче бывают моменты, когда тебя толкают, и кажется, что это делаем только мы. Это не так, там есть камеры, и ясно видно, что это происходит с обеих сторон», – заявил полузащитник «Мальорки».

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