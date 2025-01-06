🥊 Игрок «Мальорки» хочет вызвать Винисиуса на боксерский бой – у них уже было несколько конфликтов на поле

9 января «Реал» встретится с «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка Испании. Игрок «Мальорки» Пабло Маффео перед игрой вспомнил о своем конфликте с Винисиусом Жуниором.

В сезоне 21/22 Маффео удалили после фола на бразильце. А в 2023 году он предлагал Вини поцеловать эмблему «Мальорки».

А еще Пабло бежал за Винисиусом, изображая, что плачет.

Хотя потом они помирились. «Я подошел к нему и сказал: «Давай оставим глупости. Нет смысла продолжать». Он сказал мне: «Да, без проблем».

Но теперь защитник «Мальорки» на подкасте Indomitos решил сказать, что победил бы бразильца в боксерском поединке.

«Это было бы в вымышленной жизни, но я думаю, что это мог быть популярный бой. Я считаю, что выиграю. Я нокаутировал бы его за 10 секунд».

Маффео также высказался на тему реакции Жуниора на расизм.

«Винисиус страдает от этого, это неприятно. Если я поеду в Африку и меня назовут белым дерьмом, это повлияет на меня, но я такой же человек, как и все остальные. Это влияет на него, это очень плохо, чтобы его осуждать. Он указывает на это, и я думаю, что он делает правильно, потому что он борется с чем-то действительно серьезным.

Я не думаю, что он провоцирует оскорбления. Он делает ошибки в некоторых вещах, как и все мы, например в том, как разговаривает с игроками или судьями, но я не думаю, что он играет на проблеме расизма», – сказал защитник «Мальорки».