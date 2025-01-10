«Ты ужасен, и ты едешь домой». Винисиус – Маффео после первого гола «Реала» «Мальорке»
«Мадрид» разгромил «Мальорку» (3:0) в полуфинале Суперкубка Испании.
По ходу матча возник конфликт между вингером «Реала» Винисиусом и защитником «Мальорки» Пабло Маффео: последний демонстративно упал на газон после того, как Винисиус коснулся его груди. Конфликт продолжился в перерыве на входе в туннель стадиона.
В эфир Movistar попали реплики Винисиуса в адрес Маффео, которые бразилец говорил во втором тайме после гола Джуда Беллингема на 63-й минуте.
«Ты едешь домой, ты едешь домой. Ты ужасен, и ты едешь домой», – сказал Винисиус.
Также шлепок Беллингема по затылку Маффео привел к массовой стычке в конце игры. Маффео в ходе конфликта был недоволен поведением Рауля Асенсио. Футболист «Реала», отбежав от соперника, послал тому воздушный поцелуй.
«Отвали, придурок», – несколько раз сказал Маффео защитнику «Реала».
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