«Ты ужасен, и ты едешь домой». Винисиус – Маффео после первого гола «Реала» «Мальорке»

Появились подробности конфликта Пабло Маффео с игроками «Реала».

«Мадрид » разгромил «Мальорку» (3:0) в полуфинале Суперкубка Испании.

По ходу матча возник конфликт между вингером «Реала» Винисиусом и защитником «Мальорки» Пабло Маффео : последний демонстративно упал на газон после того, как Винисиус коснулся его груди. Конфликт продолжился в перерыве на входе в туннель стадиона.

В эфир Movistar попали реплики Винисиуса в адрес Маффео, которые бразилец говорил во втором тайме после гола Джуда Беллингема на 63-й минуте.

«Ты едешь домой, ты едешь домой. Ты ужасен, и ты едешь домой», – сказал Винисиус.

Также шлепок Беллингема по затылку Маффео привел к массовой стычке в конце игры. Маффео в ходе конфликта был недоволен поведением Рауля Асенсио . Футболист «Реала», отбежав от соперника, послал тому воздушный поцелуй.

«Отвали, придурок», – несколько раз сказал Маффео защитнику «Реала».