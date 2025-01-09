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Винисиус подошел к Маффео в туннеле и возмутился его поведением – у них вновь возник конфликт. Давиде Анчелотти пришлось вмешаться

Винисиус Жуниор продолжил выяснять отношения с Пабло Маффео в перерыве.

В первом тайме между футболистами возник конфликт: защитник «Мальорки» демонстративно упал на газон после того, как вингер «Реала» коснулся его груди. Главный судья полуфинального матча Суперкубка Испании Рикардо де Бургос Бенгоэчеа ограничился разговором с обоими игроками.

Винисиус и Маффео в очередной раз пересеклись на входе в туннель. Бразилец подошел к сопернику и выразил недовольство его поведением.

Между ними вновь возникла напряженная ситуация, вмешаться в которую пришлось Давиде Анчелотти, ассистенту главного тренера «Реала».

«Реал» – «Мальорка». Мбаппе, Беллингем и Винисиус в старте. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
logoВинисиус Жуниор
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
logoРеал Мадрид
logoПабло Маффео
logoМальорка
logoСуперкубок Испании
logoЛа Лига
Давиде Анчелотти
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