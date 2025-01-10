Анчелотти о 3:0 с «Мальоркой»: «У «Реала» были проблемы с голами до 90-й минуты, матч получился сложным. Стычка в конце была излишней, игроки были разгорячены, и я попытался успокоить Маффео»
– Что произошло во время финальной стычки?
– Все это было излишне, матч уже закончился. Я никого не виню, ни игроков «Мальорки», ни игроков «Реала». Но такая стычка была излишней. Игроки были немного разгорячены, и я попытался успокоить Маффео. В итоге ничего дурного не случилось, но такая концовка была не нужна.
– Как проанализируете игру?
– Мы хорошо начали, а когда нужно было забивать – мы не могли. У нас были проблемы с голами до 90-й минуты, но это итог матча, который получился очень сложным. Мы пытались добиться своего всеми возможными способами. Соперник хорошо оборонялся и тоже создавал моменты, потому что он очень опасен в воздухе, скажем. Произойти могло что угодно, но мы достаточно сбалансированно действовали в защите. Мы были хороши. Впереди финал.
– Беллингем был великолепен.
– Он очень важен для нас. Когда задействованы все четыре атакующих игрока, произойти может что угодно. Они крайне опасны, это очевидно для всех. Но вопрос не только в мастерстве, но еще и в самоотдаче. В последнее время они очень хороши.
– Почему вы заменили Вальверде?
– У него переутомление приводящей мышцы, как и у Беллингема. Было неожиданно жарко, это могло повлиять на обоих, – сказал главный тренер «Реала».
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