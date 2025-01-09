  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Иньяки Уильямс о регистрации Ольмо и Виктора: «Правила равны не для всех, кажется. Как профессионал, я рад за обоих игроков – они лишь хотят играть»
3

Иньяки Уильямс о регистрации Ольмо и Виктора: «Правила равны не для всех, кажется. Как профессионал, я рад за обоих игроков – они лишь хотят играть»

Иньяки Уильямса удивила регистрация Дани Ольмо и Пау Виктора.

Вчера «Атлетик» уступил «Барселоне» (0:2) в полуфинале Суперкубка Испании. Перед матчем стало известно, что Высший совет по спорту (CSD) разрешил каталонцам временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона, однако футболисты не вошли в заявку на игру.

«Я удивлен, как и все любители футбола. Кажется, правила равны не для всех, но принимать решение должны не мы. Если так решили, значит, так тому и быть.

Это не перестает нас удивлять – имидж испанского футбола может быть несколько запятнан, потому что существует множество разногласий, многое трудно понять. Мы должны закрыть эту главу ради блага испанского футбола.

Я рад за Дани Ольмо и Пау Виктора, потому что считаю, что для них это очень сложная ситуация, и они лишь хотят играть в футбол. Как профессионал, я рад за них обоих», – сказал нападающий «Атлетика».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoАтлетик
logoЛа Лига
logoСуперкубок Испании
logoПау Виктор
logoИньяки Уильямс
logoБарселона
logoДани Ольмо
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Зениту» интересен Алиссон. 19-летний вингер «Атлетико Минейро» может получить предложение от петербуржцев (Bica Galo)
12через 23 минуты
Мостовой ответил пользователю Спортса’‘, почему ему не хватило класса в «Бенфике»: «Неприятный вопрос, я столкнулся с большими испытаниями. Руй Кошта – мой конкурент, но он португалец, а я чужой»
1937 минут назад
Файзулин о еврокубках: «Зенит» хорошо бы смотрелся. Формат ЛЧ поменялся, но все плюс-минус как раньше»
641 минуту назад
«МЮ» рассматривает обмен Рэшфорда на Хвичу. Вингер «Наполи» также интересен «ПСЖ» (L’Équipe)
44сегодня, 11:34
Иньиго о бане Винисиуса на 2 игры за толчок сзади в голову Димитриевски: «Это несправедливо. Мне давали 4 матча за гораздо меньшее, и это даже не обсуждалось»
37сегодня, 11:29
Мостовой о тренерской лицензии: «Она не дает право быть главным, поэтому не загадываю, пойду ли учиться дальше. Помощниками работают в штабах по 10-15 человек»
29сегодня, 11:07
«Айнтрахт» хочет за Мармуша 80 млн евро, «Ман Сити» и агенты игрока оценивают трансфер в 50-60 млн
13сегодня, 10:53
Файзулин о том, что «Зенит» ослабляет конкурентов: «Посмотрите на «Сити» или «Баварию», не понимаю, в чем проблема. Чтобы выигрывать, нужен хороший состав, результат последних 6 лет известен»
31сегодня, 10:46
Тебас о регистрации Ольмо: «Где клубное ТВ «Реала», хранит сообщническое молчание? Высший совет по спорту стремится разрушить системы, пользующиеся поддержкой большинства клубов»
63сегодня, 10:36
Модрич из-за вирусной инфекции не сыграет с «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка
12сегодня, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» и Red Bull подписали контракт до 2027 года: «Благодарны, что их первый опыт в испанском футболе связан с нашим клубом»
3 минуты назад
Араухо переходит в «Ювентус» на правах аренды. Защитник «Барсы» пройдет медосмотр и подпишет контракт на следующей неделе (Repubblica)
38 минут назад
Бензема навестил «Реал» в Саудовской Аравии. Команда сегодня сыграет с «Мальоркой» в Суперкубке Испании
618 минут назадФото
«Все игроки «Зенита» снизили уровень по сравнению с предыдущими сезонами. Разве что Мостовой стал лучше». Веденеев о сине-бело-голубых
544 минуты назад
Хавбек «Мальорки» Дардер о гольфе: «Лучший психолог для меня. Это зависимость практически»
248 минут назад
Рэшфорд интересен «Вест Хэму». Клуб попросил держать его в курсе ситуации вингера «МЮ» (Алекс Крук)
4сегодня, 11:22
Защитник «Ростова» Чернов будет искать новый клуб. Он не полетит с командой на первый сбор
1сегодня, 11:17
«Рубин» провел детские новогодние спектакли «Рубиновая Елка»
сегодня, 11:15Фото
Поттер о «Челси»: «Я стал лучше благодаря этому опыту. Если Пепу есть что доказывать, нам всем тем более. Жизнь – это умение добиваться успехов и принимать неудачи»
1сегодня, 11:06
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Охдуда», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Орубой» в субботу
5сегодня, 10:56
Рекомендуем