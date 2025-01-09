Иньяки Уильямс о регистрации Ольмо и Виктора: «Правила равны не для всех, кажется. Как профессионал, я рад за обоих игроков – они лишь хотят играть»
Вчера «Атлетик» уступил «Барселоне» (0:2) в полуфинале Суперкубка Испании. Перед матчем стало известно, что Высший совет по спорту (CSD) разрешил каталонцам временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона, однако футболисты не вошли в заявку на игру.
«Я удивлен, как и все любители футбола. Кажется, правила равны не для всех, но принимать решение должны не мы. Если так решили, значит, так тому и быть.
Это не перестает нас удивлять – имидж испанского футбола может быть несколько запятнан, потому что существует множество разногласий, многое трудно понять. Мы должны закрыть эту главу ради блага испанского футбола.
Я рад за Дани Ольмо и Пау Виктора, потому что считаю, что для них это очень сложная ситуация, и они лишь хотят играть в футбол. Как профессионал, я рад за них обоих», – сказал нападающий «Атлетика».
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