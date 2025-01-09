Экс-директор «Барсы» Фрейша о недовольстве Тебаса регистрацией Ольмо и Виктора: «Ла Лига и RFEF хотели совершить безобразие в отношении «блауграны»

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша прокомментировал слова Хавьера Тебаса.

Президент Ла Лиги, возмущенный временной регистрацией футболистов «блауграны» Дани Ольмо и Пау Виктора , ранее написал : «Где клубное ТВ «Реала», хранит сообщническое молчание? Высший совет по спорту стремится разрушить системы, пользующиеся поддержкой большинства клубов»

Фрейша отреагировал на заявление Тебаса .

«Это называется правовой системой и полномочиями Высшего спортивного совета. Как юрист, вы должны об этом знать.

Поэтому посвятите свое время защите незаконных действий возглавляемой вами структуры в соответствующих инстанциях. Хотя я заранее могу сказать, что принятие решений органом, не имеющим на это полномочий и не имеющим необходимой мотивировки, само по себе определяет их ничтожность, помимо того, что не существует нормативного положения, защищающего безобразие, которое Ла Лига и RFEF хотели совершить в отношении «Барселоны».

Возможно, такими сообщениями вы добиваетесь аплодисментов со стороны СМИ и пещерных людей (их легко возбудить), но реальность такова, что Дани Ольмо и Пау Виктор теперь могут играть. Удачи вам в вашем деле, она вам понадобится», – написал Фрейша.