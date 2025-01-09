«Эвертон» не рассматривает Моуринью на пост главного тренера (Бен Джейкобс)
«Эвертон» не планирует назначать Жозе Моуринью главным тренером.
Ранее в СМИ появлялась информация, что новый владелец клуба Дэн Фридкин рассматривает Моуринью, возглавляющего «Фенербахче», в качестве замены Шону Дайчу, который был отправлен в отставку.
По данным журналиста Бена Джейкобса, руководство «Эвертона» не планирует приглашать 61-летнего португальского специалиста на пост главного тренера.
Отмечается, что отношения The Friedkin Group и португальца завершились неудачно по итогам работы в «Роме».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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