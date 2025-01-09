«Эвертон» не рассматривает Моуринью на пост главного тренера (Бен Джейкобс)

«Эвертон» не планирует назначать Жозе Моуринью главным тренером.

Ранее в СМИ появлялась информация, что новый владелец клуба Дэн Фридкин рассматривает Моуринью , возглавляющего «Фенербахче », в качестве замены Шону Дайчу , который был отправлен в отставку .

По данным журналиста Бена Джейкобса, руководство «Эвертона » не планирует приглашать 61-летнего португальского специалиста на пост главного тренера.

Отмечается, что отношения The Friedkin Group и португальца завершились неудачно по итогам работы в «Роме».