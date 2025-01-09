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  • Мерсон о Моуринью в «Эвертоне»: «Не знаю, что он может сделать в борьбе за выживание, на что не способен Дайч. Я большой поклонник Жозе, но стоит быть осторожными»
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Мерсон о Моуринью в «Эвертоне»: «Не знаю, что он может сделать в борьбе за выживание, на что не способен Дайч. Я большой поклонник Жозе, но стоит быть осторожными»

Пол Мерсон скептически оценил возможное назначение Жозе Моуринью в «Эвертон».

Ранее в СМИ появлялась информация, что новый владелец клуба Дэн Фридкин рассматривает Моуринью, возглавляющего «Фенербахче», в качестве замены Шону Дайчу.

«Я большой поклонник Жозе Моуринью. Он феноменален, один из величайших в истории. Но я не вижу его на этой работе. «Эвертон» находится в тяжелой борьбе за выживание. И я просто не вижу, что он может сделать, чего не может Шон Дайч. Не вижу никаких различий.

Так что я очень удивлен [этими слухами]. Да, он очень значимая фигура в футболе. Но я был бы очень осторожен», – сказал бывший игрок «Арсенала».

«Эвертон» занимает 16-е место в таблице АПЛ после 20 туров. Команда находится в одном очке от зоны вылета.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoЖозе Моуринью
logoФенербахче
logoПол Мерсон
logoпремьер-лига Англия
logoШон Дайч
logoвысшая лига Турция
logoЭвертон
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