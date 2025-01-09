Зидан – фаворит на замену Дешаму в сборной Франции. Саутгейт – 2-й, Моуринью – 3-й у букмекеров
Зинедин Зидан станет следующим главным тренером сборной Франции, считают букмекеры.
Ранее Дидье Дешам объявил, что покинет национальную команду после ЧМ-2026.
Зидан котируется фаворитом на замену Дешаму за 3.00. Он находится без работы с 2021 года, когда покинул «Реал».
Вторым у букмекеров идет экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт (9.00), третьим – тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью (11.00).
Новый главный тренер сборной Франции по версии букмекеров:
1. Зинедин Зидан – 3.00
2. Гарет Саутгейт – 9.00
3. Жозе Моуринью («Фенербахче») – 11.00
4. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 13.00
5-6. Юрген Клопп – 15.00
5-6. Эрве Ренар (Саудовская Аравия) – 15.00
7. Энцо Мареска («Челси») – 21.00
8-10. Тиаго Мотта («Ювентус») – 26.00
8-10. Патрик Виейра («Дженоа») – 26.00
8-10. Лоран Блан («Аль-Иттихад») – 26.00
Зидан – главный кандидат в сборную Франции на место Дешама. Но в тройке претендентов Саутгейт и Моуринью!
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий