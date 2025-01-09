  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Зидан – фаворит на замену Дешаму в сборной Франции. Саутгейт – 2-й, Моуринью – 3-й у букмекеров
12

Зидан – фаворит на замену Дешаму в сборной Франции. Саутгейт – 2-й, Моуринью – 3-й у букмекеров

Зинедин Зидан станет следующим главным тренером сборной Франции, считают букмекеры.

Ранее Дидье Дешам объявил, что покинет национальную команду после ЧМ-2026.

Зидан котируется фаворитом на замену Дешаму за 3.00. Он находится без работы с 2021 года, когда покинул «Реал».

Вторым у букмекеров идет экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт (9.00), третьим – тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью (11.00).

Новый главный тренер сборной Франции по версии букмекеров:

1. Зинедин Зидан – 3.00

2. Гарет Саутгейт – 9.00

3. Жозе Моуринью («Фенербахче») – 11.00

4. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 13.00

5-6. Юрген Клопп – 15.00

5-6. Эрве Ренар (Саудовская Аравия) – 15.00

7. Энцо Мареска («Челси») – 21.00

8-10. Тиаго Мотта («Ювентус») – 26.00

8-10. Патрик Виейра («Дженоа») – 26.00

8-10. Лоран Блан («Аль-Иттихад») – 26.00

Ставочная вики Спортса

Зидан – главный кандидат в сборную Франции на место Дешама. Но в тройке претендентов Саутгейт и Моуринью!

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoМанчестер Сити
logoТиаго Мотта
logoЖозе Моуринью
logoЛоран Блан
logoСборная Франции по футболу
Эрве Ренар
logoсерия А Италия
logoЭнцо Мареска
logoПеп Гвардиола
Ставки на спорт
logoФенербахче
logoДидье Дешам
logoФабиу Виейра
logoЮвентус
logoвысшая лига Турция
Актуальные ставки
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoАль-Иттихад Джидда
logoЗинедин Зидан
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoДженоа
logoЮрген Клопп
Ставки на сегодня
logoГарет Саутгейт
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Грилиш не забивает в АПЛ с декабря 2023-го – 24 матча подряд. 2.90 – не забьет до конца сезона
147 минут назад
Директор Olimpbet Гусев: «ИИ ускорит процесс появления креативов у букмекеров. Создание лендингов и баннеров требует больших временных затрат»
сегодня, 07:41
«Оклахома» не проигрывает 15 матчей подряд. 2.15 – продлит серию
1вчера, 13:28
Трафик сайтов российских букмекеров вырос на 20% в 2024 году
вчера, 12:50
Умар Нурмагомедов – явный фаворит в бою против Двалишвили по версии букмекеров
20вчера, 12:36
Выручка «Фонбет» превысила 610 млрд рублей в 2024 году
вчера, 10:40
Моуринью – главный фаворит на смену Дайчу в «Эвертоне» по версии букмекеров
5вчера, 09:53
3.40 – коэффициент на хет-трик Овечкина в НХЛ после 40 лет
вчера, 09:28
«Реал» – букмекерский фаворит Суперкубка Испании. В мини-турнире также примут участие «Барселона», «Атлетик» и «Мальорка»
вчера, 08:55
«Атлетик» не проигрывает в 15 матчах подряд. 1.96 – не уступит «Барселоне» в основное время Суперкубке Испании
вчера, 08:40
Ко всем новостям
Последние новости
Более 8 000 000 рублей выигрыша с ординара и прематч ставка на Эль-Класико с коэффициентом 74 – BetBoom поделился итогами середины сезона в Ла Лиге!
57 минут назадПромо
Регуляторы азартных игр оштрафовали гемблинг-операторов почти на 185 млн долларов в 2024 году
вчера, 14:30
Польша призвала страны ЕС создать рабочую группу по борьбе с нелегальным гемблингом
вчера, 11:35
«Бруталист» – явный фаворит на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». «Анора» и «Конклав» – в топ-5
вчера, 07:55
Налоговые поступления от азартного бизнеса в Украине достигли 402 млн долларов в 2024 году
7 января, 13:46
Таиланд планирует легализовать онлайн-гемблинг для сдерживания подпольного рынка азартных игр
7 января, 12:45
Доходы игорного рынка в Португалии достигли 266,3 млн евро в 3-м квартале 2024 года
7 января, 08:50
Если «Ноттингем» не проиграет «Вулверхэмптону», то 20-й тур АПЛ закончится без побед андердогов
16 января, 14:40
В штате Миннесота рассмотрят законопроект о легализации ставок на спорт
6 января, 14:22
У «Реала» лишь две разгромные победы в 20 последних матчах Кубка Испании. 1.93 – коэффициент на фору (+2,5) «Депортива Минера»
36 января, 13:17
Рекомендуем