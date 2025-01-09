Зидан – фаворит на замену Дешаму в сборной Франции. Саутгейт – 2-й, Моуринью – 3-й у букмекеров

Зинедин Зидан станет следующим главным тренером сборной Франции, считают букмекеры.

Ранее Дидье Дешам объявил , что покинет национальную команду после ЧМ-2026.

Зидан котируется фаворитом на замену Дешаму за 3.00. Он находится без работы с 2021 года, когда покинул «Реал».

Вторым у букмекеров идет экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт (9.00), третьим – тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью (11.00).

Новый главный тренер сборной Франции по версии букмекеров:

1. Зинедин Зидан – 3.00

2. Гарет Саутгейт – 9.00

3. Жозе Моуринью («Фенербахче ») – 11.00

4. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити ») – 13.00

5-6. Юрген Клопп – 15.00

5-6. Эрве Ренар (Саудовская Аравия) – 15.00

7. Энцо Мареска («Челси») – 21.00

8-10. Тиаго Мотта («Ювентус») – 26.00

8-10. Патрик Виейра («Дженоа») – 26.00

8-10. Лоран Блан («Аль-Иттихад») – 26.00

Ставочная вики Спортса

Зидан – главный кандидат в сборную Франции на место Дешама. Но в тройке претендентов Саутгейт и Моуринью!