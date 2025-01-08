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Моуринью – фаворит на смену Дайчу в «Эвертоне» по версии букмекеров

Жозе Моуринью стал фаворитом на пост главного тренера «Эвертона» по версии букмекеров.

БК BetVictor дает коэффициент 1.72 на назначение 61-летнего португальца вместо Шона Дайча. При этом Дайч котируется вторым фаворитом на следующее увольнение в АПЛ (после Хулена Лопетеги).

Следующий тренер «Эвертона» по версии букмекеров:

  1. Жозе Моуринью – 1.72

  2. Грэм Поттер – 6.00;

  3. Дэвид Мойес – 7.00;

  4. Эдин Терзич – 13.00;

  5. Томас Франк – 13.00.

Ставочная вики Спортса

Самые дикие провалы-2024. Шесть примеров

Опубликовала: Венера Кравченко
logoЖозе Моуринью
logoпремьер-лига Англия
Ставки на спорт
Ставки на футбол
logoЭвертон
logoШон Дайч
logoДэвид Мойес
logoТомас Франк
logoГрэм Поттер
logoЭдин Терзич
logoХулен Лопетеги
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