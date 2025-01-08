Моуринью – фаворит на смену Дайчу в «Эвертоне» по версии букмекеров

Жозе Моуринью стал фаворитом на пост главного тренера «Эвертона» по версии букмекеров.

БК BetVictor дает коэффициент 1.72 на назначение 61-летнего португальца вместо Шона Дайча. При этом Дайч котируется вторым фаворитом на следующее увольнение в АПЛ (после Хулена Лопетеги).

Следующий тренер «Эвертона» по версии букмекеров:

Жозе Моуринью – 1.72 Грэм Поттер – 6.00; Дэвид Мойес – 7.00; Эдин Терзич – 13.00; Томас Франк – 13.00.

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