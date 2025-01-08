Моуринью – фаворит на смену Дайчу в «Эвертоне» по версии букмекеров
Жозе Моуринью стал фаворитом на пост главного тренера «Эвертона» по версии букмекеров.
БК BetVictor дает коэффициент 1.72 на назначение 61-летнего португальца вместо Шона Дайча. При этом Дайч котируется вторым фаворитом на следующее увольнение в АПЛ (после Хулена Лопетеги).
Следующий тренер «Эвертона» по версии букмекеров:
Жозе Моуринью – 1.72
Грэм Поттер – 6.00;
Дэвид Мойес – 7.00;
Эдин Терзич – 13.00;
Томас Франк – 13.00.
Опубликовала: Венера Кравченко
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