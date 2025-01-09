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Деку о словах президента «Атлетика» про регистрацию Ольмо и Виктора: «Они должны заниматься своими делами, если только не считают себя выше правосудия»

Деку высказался о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

Ранее Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать этих футболистов на вторую часть сезона. В связи с этим Ольмо и Виктор были допущены к участию в матче каталонцев против «Атлетика» (2:0) в Суперкубке Испании. 

«Поразительно. Мы сталкиваемся с такими гротескными ситуациями. Подобные ситуации не идут на пользу испанскому футболу», – отреагировал на это президент «Атлетика» Хон Уриарте.

О решении CSD

«Я очень доволен, особенно за игроков. Решение вынесли в нашу пользу».

О словах президента «Атлетика»

«Они должны заниматься своими делами, если только не считают себя выше правосудия», – заявил спортивный директор «Барселоны» Деку.

Президент «Атлетика» о регистрации Ольмо и Виктора: «Ла Лиге и федерации придется отстаивать принятое ими решение. Подобные гротескные ситуации не идут на пользу испанскому футболу»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoЛа Лига
logoДани Ольмо
logoАтлетик
logoБарселона
logoПау Виктор
logoДеку
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