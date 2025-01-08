Президент «Атлетика» о регистрации Ольмо и Виктора: «Ла Лиге и федерации придется отстаивать принятое ими решение. Подобные гротескные ситуации не идут на пользу испанскому футболу»

В «Атлетике» прокомментировали вердикт по делу Дани Ольмо и Пау Виктора.

Сегодня Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать этих футболистов на вторую часть сезона.

«У меня не так много информации. Это временная мера, принятая политическим органом. Теперь Ла Лиге и федерации придется отстаивать принятое ими решение.

Поразительно. Мы сталкиваемся с такими гротескными ситуациями. Подобные ситуации не идут на пользу испанскому футболу», – сказал Хон Уриарте в эфире Movistar.