  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Президент «Атлетика» о регистрации Ольмо и Виктора: «Ла Лиге и федерации придется отстаивать принятое ими решение. Подобные гротескные ситуации не идут на пользу испанскому футболу»
22

Президент «Атлетика» о регистрации Ольмо и Виктора: «Ла Лиге и федерации придется отстаивать принятое ими решение. Подобные гротескные ситуации не идут на пользу испанскому футболу»

В «Атлетике» прокомментировали вердикт по делу Дани Ольмо и Пау Виктора.

Сегодня Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать этих футболистов на вторую часть сезона.

«У меня не так много информации. Это временная мера, принятая политическим органом. Теперь Ла Лиге и федерации придется отстаивать принятое ими решение.

Поразительно. Мы сталкиваемся с такими гротескными ситуациями. Подобные ситуации не идут на пользу испанскому футболу», – сказал Хон Уриарте в эфире Movistar. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoДани Ольмо
logoЛа Лига
logoПау Виктор
logoАтлетик
logoБарселона
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ла Лига о разрешении зарегистрировать Ольмо и Виктора: «Аргументы игроков и «Барселоны» нам неизвестны. Тщательно изучим вердикт»
25сегодня, 19:33
Лапорта обнялся со своим советником и громко закричал, узнав о разрешении зарегистрировать Ольмо и Виктора
40сегодня, 19:10Видео
Ольмо и Виктора нет в заявке «Барсы» на матч с «Атлетиком» в Суперкубке Испании. Каталонцам разрешили их зарегистрировать
11сегодня, 18:15
Высший совет по спорту разрешил «Барсе» временно зарегистрировать Ольмо и Виктора
144сегодня, 17:57
Рекомендуем
Главные новости
Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» прошла «Атлетик», «Реал» сыграет с «Мальоркой» в четверг
6514 минут назад
«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, победив «Атлетик» – 2:0. Ямаль и Гави забили, гол Иньяки Уильямса на 86-й отменили после ВАР
43914 минут назад
Ямаль в стиле Мбаппе отпраздновал гол «Атлетику» в Суперкубке Испании
1325 минут назадФото
Бентанкур упал лицом вниз и не двигался, получив травму в матче с «Ливерпулем». Хавбек «Тоттенхэма» покинул поле на носилках, пауза в игре заняла почти 10 минут
3037 минут назад
У Ямаля 18 (7+11) очков в 22 матчах сезона. Вингер «Барселоны» забил «Атлетику»
2450 минут назад
Кубок португальской лиги. Полуфинал. «Бенфика» обыгрывает «Брагу», Спортс’’ показывает матч с комментарием Лукомского и Мостового
4751 минуту назадВидео
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Салах, Жота, Гакпо, Сон и Соланке играют. Онлайн-трансляция
32сегодня, 20:00Live
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Ливерпуль» в гостях у «Тоттенхэма»
187сегодня, 20:00Live
«Ливерпуль» рассматривает подписание Киммиха. Контракт хавбека с «Баварией» истекает летом
12сегодня, 19:54
Ла Лига о разрешении зарегистрировать Ольмо и Виктора: «Аргументы игроков и «Барселоны» нам неизвестны. Тщательно изучим вердикт»
25сегодня, 19:33
Ко всем новостям
Последние новости
Магуайру запретили водить машину в течение 56 дней из-за превышения скорости в прошлом году. Защитник «МЮ» оштрафован на 666 фунтов
13 минуты назад
РФС окажет помощь в ликвидации ЧС после катастрофы в Черном море
4 минуты назад
Недвед стал директором «Аль-Шабаба»: «Черный и белый цвета – это все для меня»
217 минут назадФото
Роналду сможет играть, когда ему будет глубоко за 40, считает Шерингем: «У него невероятное тело, и Криштиану следит за ним в миллион раз лучше, чем игроки моего времени»
1317 минут назад
Ди Мария сделал дубль за 10 минут – «Браге» в 1/2 финала Кубка лиги. У 36-летнего полузащитника 13 голов в сезоне
118 минут назадВидео
Экипировщик «Штурма» называет Худякова «Путиным». «Эрдоган» – прозвище турецкого экс-форварда клуба Ярдымджи
831 минуту назад
Рэшфорд не перейдет в «Боруссию». Аренду считают слишком дорогой, а Шахин не рассматривал вингера «МЮ» как основного кандидата (Патрик Бергер)
352 минуты назад
Ливанская футболистка Хайдар, получившая травму головы при авиаударе Израиля по Бейруту в ноябре, вышла из комы. Она все еще не может свободно говорить и подключена к аппарату ИВЛ
15сегодня, 20:08
Президент «Фенербахче» о Моуринью: «Будем работать с ним до конца. Мы привели качественного специалиста, стабильность очень важна»
4сегодня, 20:05
Гюндогана хочет подписать «Галатасарай». Трансфер намечен на лето – турки сомневаются, что «Сити» отпустит хавбека зимой (ESPN)
6сегодня, 19:49
Рекомендуем