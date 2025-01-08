Ольмо и Виктора нет в заявке «Барсы» на матч с «Атлетиком» в Суперкубке Испании. Каталонцам разрешили их зарегистрировать
Дани Ольмо и Пау Виктор не сыграют в полуфинале Суперкубка Испании.
Полузащитник и нападающий не вошли в заявку «Барселоны» на матч против «Атлетика», который состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Их не будет даже на скамейке запасных.
Напомним, незадолго до оглашения составов стало известно, что Высший совет по спорту (CSD) разрешил каталонскому клубу временно зарегистрировать Ольмо и Виктора на вторую часть сезона.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Барселоны»
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