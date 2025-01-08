Вице-президент «Барсы» о бане Винисиуса на 2 матча: «Это показывает, с чем мы сталкиваемся каждый день. Непропорциональное наказание – сравните с дисквалификацией Флика»

В «Барселоне» прокомментировали дисквалификацию Винисиуса Жуниора.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации принял решение дисквалифицировать бразильца на два матча Ла Лиги . Ранее вингер «Реала » получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:1) – он толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

«Это показывает, с чем «Барса» сталкивается каждый день. Эта непропорциональное наказание. Сравните это с дисквалификацией Ханси Флика», – сказала Елена Форт в эфире RAC1.

Вице-президент «Барсы» о критике: «Руководство спасло клуб от исчезновения. Нужно поддерживать команду, а не создавать ненужный шум и извлекать личную выгоду»