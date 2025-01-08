Вице-президент «Барсы» о критике: «Руководство спасло клуб от исчезновения. Нужно поддерживать команду, а не создавать ненужный шум и извлекать личную выгоду»

Вице-президент «Барселоны» Елена Форт высказалась о критике руководства клуба.

«Мы живем во времена чрезмерной шумихи и множества комментариев. «Барса» очень сильна, команда проделала большую работу. Мы оказались в очень сложной ситуации, и руководство спасло клуб от исчезновения и взяло на себя задачу реконструкции «Камп Ноу », благодаря чему мы можем многое сделать в будущем, чтобы гарантировать экономическую жизнеспособность.

Мы вернулись к правилу 1:1, клуб больше не зависит от Ла Лиги и других клубов и вполне может подписывать игроков этой зимой. Мы сократили долги – то, что мы сделали для клуба, далось нелегко. Мы засучили рукава, чтобы продвинуть «Барсу» вперед.

Мы должны поддерживать «Барселону», а не действовать в корыстных целях, извлекая личную выгоду. Я могу понять недовольство в некоторых ситуациях, но не надо создавать ненужный шум», – сказала Форт в эфире RAC1.

Экс-министр экономики Каталонии Жиро сравнил «Барсу» с цирком: «Жонглеры и канатоходцы взяли управление компанией на себя. Если так будет продолжаться, будем говорить про клоунов»